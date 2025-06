OnePlus, prezzo stracciato per lo smartphone top: sconto da urlo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

OnePlus non è più una sorpresa nel mondo degli smartphone. Il produttore cinese negli ultimi anni si è costruito la propria nicchia di fedelissimi grazie a smartphone performanti e in alcuni casi anche con un buon rapporto qualità-prezzo. È il caso del OnePlus Nord 4, smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi, e disponibile da oggi in offerta speciale su Amazon. Si tratta di una delle migliori offerte di questo inizio di giugno e ti permette di approfittare di un super sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Acquistandolo oggi, infatti, risparmi quasi 200 euro e puoi anche dilazionare la spesa a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis disponibile in fase di check-out.

Cosa rende il OnePlus Nord 4 uno dei migliori telefoni nella sua fascia di prezzo. Sicuramente l’ottima scheda tecnica che si basa sul processore Snapdragon 7+ Gen 3, uno schermo AMOLED molto fluido e una batteria con una lunghissima autonomia. Un telefono versatile e che puoi utilizzare anche come cameraphone grazie al sensore principale da 50 megapixel. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane subito.

OnePlus Nord 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il OnePlus Nord 4. Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 426,17 euro grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Inoltre, con il servizio "Recommerce" puoi farti valutare il tuo vecchio smartphone e ricevere il valore di permuta direttamente sul conto corrente. E abbassare ulteriormente il prezzo del tuo nuovo smartphone.

OnePlus Nord 4: le caratteristiche tecniche

Bello non solo da vedere grazie a un design ricercato, ma anche da utilizzare nella vita di tutto i giorni grazie alla sua estrema versatilità e velocità. Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone realizzato per soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti.

Il colosso cinese ha fatto un grande lavoro nella scelta delle componenti, partendo dal display. Sul OnePlus Nord 4 trovi uno schermo Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate tocca un massimo di 120 Hz e la luminosità è molto elevata. Perfetto per i social e per vedere anche film e serie TV. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 7+ Gen 3 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’installare tutte le app che vuoi grazie al tanto spazio di archiviazione che hai a disposizione.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera professionale. Il sensore principale è da 50 megapixel e supporta la stabilizzazione ottica dell’immagine ed è accompagnato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel e ha anche l’effetto "True Skin". Hai anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale nella fase di editing fotografico.

Sempre parlando di intelligenza artificiale, OnePlus ha integrato nello smartphone alcuni strumenti AI che ti semplificano la vita, come ad esempio AI Audio Summarty che ti riassume l’audio delle riunioni o delle lezioni con un semplice tocco sullo schermo. Chiudiamo con la super batteria da 5500 mAh che ti permette di completare anche due giorni con una sola ricarica.

