OnePlus Nord 4, il prezzo crolla al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il OnePlus Nord 4 è lo smartphone che più di tutti rispecchia alla perfezione la filosofia del produttore cinese: dispositivi top di gamma a un prezzo alla portata di quasi tutti. L’ultima versione del OnePlus Nord si posiziona nella fascia alta del mercato e con una scheda tecnica del genere non potrebbe essere altrimenti. Lo smartphone, infatti, è dotato di uno schermo AMOLED con un’ottima frequenza di aggiornamento, di un processore Snapdragon prestazionale e di una doppia fotocamera Sony con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. Presenti anche strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche del OnePlus Nord 4, ma soprattutto dell’offerta disponibile su Amazon che permette di risparmiare centinaia di euro. La versione con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna è disponibile con un super sconto che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Non solo. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito per 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast esclusive. Non farti scappare questa super offerta: potrebbe scadere da un momento all’altro.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus Nord 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico per il OnePlus Nord 4. Da oggi lo smartphone top di gamma del produttore cinese è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 406,11 euro, con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Se l’acquisti oggi, ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma per i podcast e gli audiolibri.

A questo prezzo diventa uno dei telefoni più interessanti della sua categoria e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4: le caratteristiche tecniche

Il OnePlus Nord 4 non è solamente potente, ma è anche bello da vedere e comodo da tenere in mano. La cover posteriore è realizzata con grande cura e il corpo in alluminio unibody lo rende anche premium. Oltre al design, OnePlus ha fatto un ottimo lavoro anche con le componenti tecniche, scegliendo le migliori disponibili sul mercato.

Lo si intuisce già dal display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Uno schermo con una luminosità elevata e che ti protegge anche dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Plus Gen 3 con a supporto 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Un comparto tecnico che supporta qualsiasi applicazione, anche le più impegnative come i videogame.

Per gli amanti delle fotografie, il OnePlus Nord 4 è dotato di sensori Sony top di gamma che assicurano scatti e video di livello professionale. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 16 megapixel. Per l’editing delle foto puoi chiedere il supporto dell’intelligenza artificiale: lo smartphone, infatti, è dotato di una set di strumenti che ti aiutano a modificare le immagini con pochi e semplici tap sullo schermo. E ogni scatto diventa un capolavoro.

L’intelligenza artificiale ti supporta anche nelle semplici azioni quotidiane. Ad esempio, puoi riassumere in pochi secondi il testo di un articolo, oppure una nota vocale. Per chiudere, la classica ciliegina sulla torta. La batteria da 5500mAh ti permette di coprire fino a quarantotto ore con un utilizzo normale, e grazie alla ricarica rapida da 100 W impieghi circa mezzora per avere il 100% di autonomia.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4