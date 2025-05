OnePlus, prezzo a picco per lo smartphone top: sconto mai visto prima

Il OnePlus Nord 4 è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche.

OnePlus è tornata alle origini. Quando l’azienda cinese arrivò sul mercato italiano lo fece con una filosofia precisa: smartphone top di gamma a un prezzo alla portata di tutti. Con il tempo il prezzo dei telefoni OnePlus è cresciuto, arrivando a toccare cifre anche piuttosto elevate. L’impennata dei prezzi, però, non ha riguardato i telefoni OnePlus Nord e lo dimostra l’offerta disponibile oggi per l’ultima versione di questo smartphone. Il OnePlus Nord 4, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone ottimizzato alla perfezione e che punta tutto sulle prestazioni. Affidabile, realizzato con ottimi materiali, a bordo trovi solamente componenti di ultima generazione, a partire da uno schermo AMOLED super luminoso e con una risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Non manca un comparto fotografico professionale e una batteria a lunga durata con ricarica rapida. Insomma, un vero top di gamma che solo per pochissimi giorni trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma.

OnePlus Nord 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi sfuggire. Grazie alla Tech Week di Amazon il OnePlus Nord 4 è disponibile su Amazon a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Per la versione con 512 gigabyte di memoria interna si tratta del minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

OnePlus Nord 4: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del OnePlus Nord 4 non nasconde segreti. Lo smartphone del colosso cinese è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo, soprattutto se sei alla ricerca di un telefono reattivo e pronto a supportare qualsiasi applicazione.

Il OnePlus Nord 4 si basa su uno schermo AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Un display reattivo (refresh rate fino a 120 Hz), molto luminoso e con una qualità delle immagini paragonabile a quella di telefoni con un prezzo molto maggiore. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Plus Gen 3 con a supporto 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Si tratta della versione più "carrozzata" tra quelle disponibili.

OnePlus non ha trascurato neanche il comparto fotografico. E infatti nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel con effetto "True-skin" che ottimizza il tono della pelle. Nell’app fotocamera trovi anche utili strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per assicurare scatti perfetti in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta. Il OnePlus Nord 4 è dotato di una super batteria da 5500mAh che ti permette di coprire fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Inoltre, supporta anche la ricarica rapida fino a 100 W e hai il 100% di autonomia in meno di trenta minuti.

