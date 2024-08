OnePlus, con lo sconto Amazon questo è lo smartphone da comprare oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In questi anni OnePlus è riuscita a crearsi la sua nicchia di mercato composta da una nutrita cerchia di fan innamorati degli smartphone del produttore cinese. Un amore dettato dalla filosofia creata da OnePlus intorno ai suoi dispositivi e che oramai viene incarnata alla perfezione dalla gamma OnePlus Nord. Smartphone dalle caratteristiche top, ma che trovi a un prezzo alla portata di tutti e con una qualità che non trovi sugli altri dispositivi presenti sul mercato. E oggi parliamo proprio del OnePlus Nord 3, smartphone con caratteristiche ottime disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio supera i 200 euro e ti permette di fare un vero affare.

Il OnePlus Nord 3 punta tutto sull’equilibrio e le prestazioni. Il merito è delle componenti scelte dal produttore cinese, a partire dall’ottimo processore MediaTek e dal comparto fotografico dotato di un sensore Sony professionale da 50 megapixel. Nemmeno la batteria ti delude: ti accompagna per tutto il giorno e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida che ti dona energia extra nel giro di pochissimi minuti. Insomma, a questo prezzo fai un affare e acquisti un vero smartphone top.

Offerta eccezionale per il OnePlus Nord 3. Da oggi lo trovi in offerta a un prezzo mai visto prima: lo sconto del 39% lo fa crollare a 334,99 euro, con un risparmio netto superiore ai 200 euro rispetto a quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone pensato per assicurare prestazioni top in ogni situazione, anche quando stai utilizzando le app più esose sotto il punto di vista delle performance, come ad esempio videogame o programmi per il fotoritocco.

La scheda tecnica del OnePlus Nord 3 parla chiara. E si parte con le marce alte già con lo schermo. OnePlus ha optato per un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate adattivo che va da un minimo di 40 Hz fino a un massimo di 120 Hz, in base alla tipologia di contenuto (è più elevato con le app social e i videogame). Una soluzione intelligente che permette anche di risparmiare il consumo di batteria. Sotto la scocca c’è il cuore pulsante del telefono: processore MediaTek Dimensity 9000, chip top di gamma supportato da 16 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

OnePlus ha puntato molto anche sul comparto fotografico. E non a caso nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel prodotto da Sony e dotato di stabilizzatore ottico dell’immagine. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Non manca l’intelligenza artificiale che migliora in tempo reale la qualità degli scatti, soprattutto di quelli scattati quando c’è poca luce.

In chiusura, una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida fino a 80W che ti permette di avere il 100% di autonomia in circa 30 minuti.

