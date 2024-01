OnePlus, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: sconto incredibile

Fonte foto: OnePlus

OnePlus non può più essere considerata una piccola startup in cerca di successo. L’azienda cinese è presente sul mercato da oramai una decina di anni e con il tempo ha allargato la sua community e anche il numero di smartphone nel suo paniere. Con il tempo la filosofia è cambiata radicalmente: dal lanciare al massimo due dispositivi l’anno, OnePlus ha allargato i suoi confini ed è andata "all’attacco" anche della fascia media. E il OnePlus Nord CE 3 Lite ne è la dimostrazione. Lo smartphone rispecchia a pieno la filosofia dell’azienda cinese: telefoni con ottime caratteristiche e componenti a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Prezzo che diventa eccezionale quando lo trovi in offerta. Esattamente quello che accade oggi su Amazon. Il OnePlus Nord CE 3 Lite, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 40% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 200 euro. Inutile dire che si tratta del minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e fai un vero affare: non farti scappare questa opportunità.

L’offerta del giorno su Amazon. Sul sito di e-commerce trovi il OnePlus Nord CE 3 Lite in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 199 euro. Una delle migliori promo di tutto il web per uno smartphone di questa categoria, una delle più ricercate dagli utenti. Un prezzo mini per un telefono che offre molto più del suo valore. Lo si capisce subito: acquistandolo oggi risparmi ben 130 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito come al solito hai ben trenta giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo super smartphone.

OnePlus Nord CE 3 Lite: la scheda tecnica

Uno smartphone che regala sorprese in ogni istante. Il OnePlus Nord CE 3 Lite è quanto di meglio possa offrire la fascia media in questo momento, battendo anche dispositivi ben più blasonati e costosi. OnePlus ha fatto un grande lavoro dotando questo telefono di ottime componenti e studiando anche un design moderno e che lo differenzia dal mercato.

Partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: il display da ben 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Lo stesso valore che trovi su dispositivi molto più costosi. Uno schermo così ampio e con una frequenza di aggiornamento così elevata trasforma lo smartphone nel compagno ideale per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio o in una console portatile. Sotto la scocca è presente il processore Snadpragon 695 con modem 5G integrato. A supporto ben 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una microSD fino a 1 terabyte. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto anche alla RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione libero per aumentare le prestazioni.

OnePlus non ha lasciato nulla al caso e si è concentrata anche sul comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da ben 108 megapixel, supportato da un doppio sensore da 2 megapixel che ti regala tantissima libertà. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. In ogni momento puoi chiedere aiuto all’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere imperfezioni e per migliorare la qualità dei colori.

Non poteva di certo mancare una super batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Disponibile anche la ricarica SUPERVOOC da 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

