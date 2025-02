OnePlus, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo stracciato

Fonte foto: OnePlus

Se stai cercando uno smartphone medio di gamma a un buon prezzo e che sia in grado di fare un po’ di tutto, questa è l’offerta che fa per te. Parliamo della promo eccezionale disponibile su Amazon per il OnePlus Nord CE 4 Lite, telefono del produttore cinese che si posiziona nella fascia mediana del mercato, ma che oggi trovi allo stesso prezzo di un entry-level. Gran parte del merito è dell’offerta che fa scendere il prezzo dello smartphone di ben il 33% e permette di risparmiare 100 euro sul prezzo consigliato. Si tratta anche del minimo storico e non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Per capire la bontà dello smartphone basta leggere velocemente la scheda tecnica che si basa sull’ottimo processore Snapdragon 695 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibili fino a 2 gigabyte). OnePlus ha investito anche sul comparto fotografico scegliendo per la parte posteriore un sensore professionale da 50 megapixel. E la batteria è una vera garanzia che ti permette un’autonomia fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Insomma, uno smartphone completo e da oggi a un super prezzo: cosa volere di più?

OnePlus Nord CE 4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il OnePlus Nord CE 4 Lite è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 219,99 euro con un ottimo sconto del 33%. Il risparmio netto è di 100 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono che ha un prezzo di listino tutto sommato contenuto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso, invece, hai tempo fino a quattordici giorni da quando lo ricevi a casa.

OnePlus Nord CE 4 Lite: caratteristiche tecniche

Il OnePlus Nord CE 4 Lite è una delle migliori scelte che possiate fare oggi. Un telefono che si posiziona saldamente tra i medio di gamma, ma che oggi trovi a un prezzo che, come abbiamo appena visto, è accessibile a molti.

Lo smartphone assicura prestazioni più che decenti grazie alla presenza del processore Snapdragon 695 dotato anche del modem per il 5G. Le prestazioni sono aiutate anche dagli 8 gigabyte di RAM che possono diventare 16 gigabyte grazie alla RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione rimasto libero. La memoria interna, invece, è da 256 gigabyte e può essere aumentata fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard per telefoni di questa fascia di prezzo. A catturare l’attenzione, però, è la luminosità che raggiunge i 2100 nit.

Il prezzo potrebbe far pensare che OnePlus non abbia dedicato la giusta importanza al comparto fotografico. Nulla di più errato. Il OnePlus Nord CE 4 Lite è dotato di una doppia fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 16 megapixel. Scatti e video di qualità anche grazie alle modalità di scatto che trovi nell’app Foto.

Chiudiamo con l’ultima ciliegina sulla torta: la batteria da ben 5110 mAh che assicura un’autonomia fino a 48 ore con un utilizzo normale del telefono. La ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

