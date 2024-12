OnePlus, lo smartphone lowcost costa la metà: prezzo stracciato

Fonte foto: OnePlus

Il Natale è oramai alle porte: mancano meno di quarantotto ore al cenone della vigilia e al pranzo del 25 dicembre e bisogna correre per fare gli ultimi regali. Se non si ha tempo per andare in giro per negozi, l’unica soluzione è Amazon e la consegna rapida in un giorno. Fortunatamente per molti prodotti è garantita la consegna in ventiquattro ore, inclusi diversi smartphone molto interessanti. In questo articolo ti parliamo proprio di uno di questi telefoni: si tratta del OnePlus Nord CE 3 Lite disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Un vero affare da non farsi scappare per coloro che sono alla ricerca di un telefono che assicura buone prestazioni a un prezzo alla portata.

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è dotato di una scheda tecnica molto interessante, a partire dallo schermo di grandi dimensioni e con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Questo vuol dire che nella vita di tutti i giorni è molto fluido e scorrevole. Ottimo processore Snapdragon che supporta qualsiasi applicazione. Non manca un comparto fotografico interessante come testimonia la fotocamera principale da 108 megapixel. Uno smartphone completo, versatile e che difficilmente ti deluderà. Clicca subito sul banner qui in basso e fai un acquisto irripetibile.

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per il OnePlus Nord CE 3 Lite. Da oggi trovi lo smartphone del brand cinese in promo con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo a 179 euro, minimo storico su Amazon. Si tratta anche di una delle migliori offerte di tutte il web per un telefono con queste caratteristiche. Puoi dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Come già detto, lo smartphone è già pronto per essere spedito e per la consegna devi aspettare meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

OnePlus Nord CE 3 Lite: la scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è uno smartphone con una scheda tecnica essenziale e versatile. Telefono senza troppi fronzoli e che si adatta a qualsiasi situazione. Il prezzo è quello di un telefono lowcost, ma le prestazioni raccontano tutta un’altra storia.

Lo si intuisce immediatamente, già partendo dal display. Il OnePlus Nord CE 3 Lite, infatti, è dotato di uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo che arriva fino a 120 Hz. Questo lo rende fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni con le app che utilizziamo maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 695 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1 terabyte utilizzando una microSD. Lo smartphone è dotato anche della funzione "RAM virtuale" che aumenta la potenza dello smartphone sfruttando lo spazio di memoria libero.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel con zoom lossless 3x. Fotocamera che permette di scattare ottime immagini, anche da lontano. Gli altri due sensori sono da 2 megapixel e sono dedicati alla profondità e alle foto macro. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 67 W. Arrivi a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica veloce per avere un boost di energia in pochissimo tempo.

