OnePlus, crolla il prezzo dello smartphone lowcost: costa pochissimo

L’occasione è ghiotta e non sfruttarla sarebbe un grosso errore. Parliamo della promo disponibile su Amazon per il OnePlus Nord CE 4 Lite, smartphone medio di gamma con ottime caratteristiche che oggi trovi a un prezzo stracciato e lo paghi quanto un telefono lowcost. Il merito è dello sconto del 33% che ti permette di risparmiare più di 100 euro su quello di listino e lo fa diventare uno dei telefoni best-buy da comprare oggi.

Un telefono che rispecchia pienamente la filosofia inziale del colosso cinese: smartphone performanti e molto equilibrati a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Il OnePlus Nord CE 4 Lite ha tutto quello che richiedi a uno smartphone di questa fascia di prezzo: un display ampio e con un’ottima risoluzione, un processore potente e un comparto fotografico con cui puoi toglierti delle belle soddisfazioni. Il tutto con una batteria e un’autonomia a lunghissima durata.

OnePlus Nord CE 4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo mai vista prima per il OnePlus Nord CE 4 Lite. Da oggi lo smartphone medio di gamma del produttore cinese è disponibile con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 221 euro. Un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un ottimo affare. Il risparmio supera i 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi hai tutto il tempo per provarlo e capire se fa al caso tuo. Ma difficilmente resterai deluso (lo dimostrano le recensioni positive presenti su Amazon).

OnePlus Nord CE 4 Lite: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone medio di gamma deve avere delle caratteristiche ben precise: uno schermo che si vede bene in qualsiasi situazione, un buon processore, una fotocamera decente e una batteria a lunghissima durata che non ti lascia a piedi.

Il OnePlus Nord CE 4 Lite aggiunge a tutto questo componenti che solitamente trovi solo in telefoni di fascia superiore. Partendo già dallo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Colori vivaci, immagini nitide e visione immersiva di video, film e serie TV. Le prestazioni sono superiori a quelle di uno smartphone medio di gamma e il merito è del processore Snapdragon 695 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile di altri 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Sfruttando lo spazio di archiviazione libero, la RAM può arrivare fino a 16 gigabyte utilizzando 8 gigabyte di RAM virtuale.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 50 megapixel realizzata da Sony, la stessa presente su dispositivi molto più costosi. A supporto un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Non poteva di certo mancare una super batteria, La capacità dell’accumulatore è di 5.000mAh e completi una giornata senza troppi problemi, anche con un utilizzo massivo del telefono.

