Polti, ferro da stiro Vaporella Simply a prezzo incredibile: offerta shock

Fonte foto: Polti

Per avere capi perfetti da indossare nelle occasioni più importanti non devi necessariamente andare in stireria. Ti basterà avere un ferro da stiro di livello professionale con caldaia esterna grazie al quale potrai ottenere risultati professionali anche in casa.

Il Vaporella Simply VS10.10 è l’ideale se sei alla ricerca di un ferro che ti consenta di stirare anche per diverse ore al giorno senza che il tuo braccio ne esca distrutto. Il ferro è leggero e maneggevole, mentre il serbatoio potrà essere ricaricato anche senza spegnere la caldaia e attendere che si raffreddi. E con le varie modalità di stiratura, sarai tu a scegliere la potenza del vapore. Lo sconto top di oggi, poi, ti permetterà di risparmiare diverse decine di euro sul prezzo di listino: non è mai stato così conveniente.

Polti Vaporella Simply VS10.10

Caratteristiche Polti Vaporella Simply VS10.10: le funzionalità

Leggero e pratico, il ferro da stiro Polti in offerta su Amazon ti garantisce un’autonomia praticamente illimitata. Quando l’acqua sta per terminare, potrai ricaricare il serbatoio estraibile senza che ci sia bisogno di spegnerlo e attendere che la caldaia si raffreddi. Potrai così continuare a stirare senza sosta fino a che non termini.

Il ferro è leggero e maneggevole, con impugnatura ergonomica: potrai così stirare anche per diverse ore al giorno senza che la mano si stanchi eccessivamente. La piastra in ceramica XXL ti permette di stirare in maniera semplice e veloce qualunque tipologia di capo. Merito anche della caldaia con pressione pompa max 6,5 BAR, che

Le varie modalità di stiratura, poi, ti permettono di modellare la potenza in base alle tue esigenze e agli abiti che devi stirare. La funzione ECO, ad esempio, non solo ti permetterà di stirare senza problemi qualunque tipologia di capo d’abbigliamento, ma ti farà risparmiare fino al 25% di corrente e fino al 27% di acqua (rispetto alla funzione Max). Il sistema Calc Cleaninig poi, ti permetterà di effettuare una pulizia accurata di ferro da stiro e della caldaia, prolungando la vita del ferro da stiro.

Polti, il ferro da stiro con uno sconto mai visto prima: offerta e prezzo finale

Un elettrodomestico assolutamente valido, che ti permetterà di avere un bucato sempre perfetto senza troppa fatica anche in casa. Come accennato inizialmente, il Polti Vaporella Simply Vs10.10 è disponibile a un prezzo bassissimo grazie allo sconto top del 37% garantito da Amazon. Acquistandolo oggi lo paghi 90,90 euro, contro i 144,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi più di 50 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo storico marchio italiano.

