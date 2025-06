Con il nuovo aggiornamento, l'app IO consente la consultazione dei documenti anche in modalità offline: ecco tutti i dettagli in merito a quest'ultima novità

Continua il programma di sviluppo dell’app IO, destinata a diventare sempre più un punto di riferimento per i cittadini italiani. Dopo l’introduzione della possibilità di consultare i punti della patente, infatti, l’applicazione si aggiorna ancora e ora è utilizzabile anche in modalità offline per poter accedere ai documenti digitali salvati.

Si tratta di una funzione importante anche in considerazione del crescente utilizzo dell’app IO e della funzione IT Wallet che consente di scaricare sul proprio smartphone alcuni documenti, come la patente di guida.

Attualmente, infatti, l’app ha oltre 5,3 milioni di utenti che hanno scaricato 8,9 milioni di documenti (4,6 milioni di Tessera Sanitaria, 4,2 milioni sono Patenti di guida digitalizzate e oltre 100.000 sono Carte Europee della Disabilità).

Gli ultimi aggiornamenti dell’app IO

Con l’installazione dell’ultima versione disponibile dell’app IO, attualmente in fase di distribuzione, i cittadini potranno consultare il proprio IT-Wallet anche offline.

In questo modo sarà possibile accedere ai documenti digitali salvati all’interno dell’app anche senza connessione (al momento sono scaricabili tre documenti: patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità).

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, ha chiarito il motivo che ha spinto a introdurre questa nuova funzione.

Il rappresentante del Governo ha sottolineato: “Rispondiamo a un’esigenza concreta degli oltre 5 milioni di utenti che hanno già attivato quasi 9 milioni di documenti utilizzando la prima versione dell’IT-Wallet“.

Il meccanismo è semplice. L’app IO è ora in grado di rilevare se il dispositivo da cui l’utente sta effettuando l’accesso è in modalità offline (per assenza di connessione o anche perché è stata attivata la modalità Aereo).

In questo caso, l’applicazione andrà ad abilitare una versione base del Portafoglio che permette di consultare i documenti disponibili. Ci sarà comunque un messaggio che avvisa l’utente in merito al fatto che tali documenti sono aggiornati all’ultimo accesso effettuato in presenza di una connessione a Internet.

Nel corso delle prossime settimane, l’app IO si aggiornerà ancora con nuove funzioni che andranno ad arricchire gli strumenti a disposizione degli utenti. Per utilizzare le nuove funzioni basterà, semplicemente, aggiornare l’app.

Come utilizzare le ultime novità di IO

Per poter accedere alle ultime novità dell’app IO è sempre necessario aggiornare l’applicazione, andando a installare l’ultima versione disponibile. Per farlo è sufficiente accedere all’app dello store del proprio smartphone (Play Store su Android e App Store su iPhone) e cercare l’app IO per poi verificare la disponibilità di un nuovo aggiornamento. L’ultima versione dell’applicazione è in fase di distribuzione e dovrebbe essere disponibile per tutti nel giro di pochi giorni.