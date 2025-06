Sconto esagerato per la scopa elettrica smart LG: mai così conveniente

Fonte foto: LG

Pavimenti, e non solo. La scopa elettrica smart LG CordZero A9K Ultra 1B è l’ideale se cerchi un elettrodomestico che ti aiuti a pulire tutte le superfici di casa e non solo (per l’appunto) i pavimenti. Dotata di un ricchissimo set di accessori, questa scopa elettrica senza fili diventerà ben presto il tuo miglior alleato nella pulizia quotidiana del tuo appartamento.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dotata di un potente motore di aspirazione e accessori per tutti i gusti, la LG CordZero A9K Ultra 1B è facile da utilizzare, leggera e maneggevole. Potrai aspirare la sporcizia, lavare pavimenti e superfici e raggiungere tutti gli angoli di casa, anche i più nascosti.

La convenienza di comprarla oggi su Amazon raddoppia. La LG CordZero A9K Ultra 1B è disponibile con uno sconto esagerato che ti permette di risparmiare centinaia di euro e fare un vero e proprio affare. Inoltre, puoi anche scegliere di pagare a rate senza spese aggiuntive (interessi zero e nessuna spesa per l’istruttoria). Una promozione, insomma, da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

LG CordZero A9K Ultra 1B

Scopa elettrica smart LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un piccolo gioiello tecnologico disponibile oggi su Amazon a un prezzo incredibile. La LG CordZero A9K Ultra 1B è scontata del 37% al prezzo più basso del web: non la troverai più conveniente su nessun altro sito internet. Comprandola adesso la paghi 392,00 euro anziché 621,99 euro come da listino. Il risparmio è decisamente interessante: la scopa elettric smart del produttore sudcoreano ti costa ben 230 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, la LG CordZero A9K Ultra 1B ti costa 78,40 euro al mese per cinque mesi.

LG CordZero A9K Ultra 1B

LG CordZero A9K Ulrta 1B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica senza fili LG CordZero A9K-ULTRA1B si distingue per una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia che la rendono un apparecchio altamente performante per la pulizia domestica. Al centro del suo design innovativo troviamo il motore Smart Inverter, una tecnologia avanzata che garantisce una potente aspirazione e una maggiore durata nel tempo rispetto ai motori tradizionali. Questo si traduce in una pulizia più efficiente su diverse superfici, dal parquet alle moquette, rimuovendo efficacemente polvere, peli di animali e detriti.

Collegandola alla rete WiFi di casa e scaricando l’app ThinQ sul tuo smartphone potrai monitorare lo stato di "salute" dei consumabili e statistiche sulle sessioni di pulizia. Puoi controllare in pochissimi istanti se i filtri hanno bisogno di una pulizia o di essere cambiati o verificare se nelle ultime settimane l’hai utilizzata più spesso del solito.

Un altro punto di forza è la doppia batteria intercambiabile, che permette di estendere notevolmente l’autonomia operativa. Mentre una batteria è in uso, l’altra può essere in carica o tenuta come riserva, assicurando così fino a 120 minuti di pulizia senza interruzioni (in modalità standard e senza l’utilizzo di accessori motorizzati). La versatilità è ulteriormente amplificata dalla testina Power Drive Nozzle, dotata di un motore indipendente che garantisce una pulizia profonda e accurata, soprattutto su tappeti e moquette, dove i detriti tendono ad annidarsi maggiormente.

Infine, la LG CordZero A9K-ULTRA1B offre una serie di accorgimenti tecnici volti a migliorare l’esperienza d’uso. Il sistema di filtraggio a 5 strati con filtro HEPA lavabile assicura l’espulsione di aria pulita, catturando il 99,99% delle particelle di polvere fine e degli allergeni. Il design ergonomico e leggero, unito alla possibilità di trasformarla in un aspirabriciole portatile, la rende estremamente maneggevole e adattabile a diverse esigenze di pulizia, anche in punti difficili da raggiungere.

LG CordZero A9K Ultra 1B