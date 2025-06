Amazon, iPhone prezzo crollato e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Dall'iPhone 16 alla macchina per il caffè De'Longhi Perfetto Magnifica, passando per lo smart TV LG da 50 pollici: ecco tutte le migliori offerte di oggi.

Apple torna a essere la protagonista delle migliori offerte del giorno. E lo fa con i suoi dispositivi più iconici e amati: gli iPhone. Da oggi 4 giugno trovi tutti i telefoni dell’ultima versione in promo speciale con sconti che fanno scendere il prezzo al minimo storico e risparmi anche più di 200 euro su quello di listino. Inoltre, le condizioni di acquisto diventano irripetibili grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 16 non è l’unica offerta che cattura l’attenzione. Da oggi sul sito di e-commerce trovi in promo tanti prodotti molto utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio la confezione da 12 di batterie Varta AAA che trovi a meno di 5 euro. Oppure il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte tech di oggi 4 giugno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non farti scappare queste offerte imperdibili: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le offerte del 4 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Un’occasione imperdibile per lo smartphone premium di Apple . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto IVA che ti permette di risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici (il più grande di sempre su un iPhone), processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e un’autonomia senza precedenti.

. Da oggi è disponibile in con uno che ti permette di su quello di listino. Hai anche la possibilità di utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici (il più grande di sempre su un iPhone), processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e un’autonomia senza precedenti. iPhone 16 Pro. Minimo storico e offerta lampo. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta sempre con uno sconto IVA anche l’ iPhone 16 Pro . Risparmi poco più di 200 euro e hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottime prestazioni, progettato per l’intelligenza artificiale e lo schermo supporta un refresh rate fino a 120 Hz. Occasione irripetibile.

e offerta lampo. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in sempre con uno anche l’ . Risparmi poco più di 200 euro e hai sempre la possibilità di . Ottime prestazioni, progettato per l’intelligenza artificiale e lo schermo supporta un refresh rate fino a 120 Hz. Occasione irripetibile. iPhone 16. Offerta speciale e puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero . Il trittico si chiude con l’iPhone 16. La versione “base” dello smartphone Apple è disponibile con uno sconto di 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Dimensioni compatte, processore A18 e tanta autonomia in più rispetto al passato.

. Il trittico si chiude con l’iPhone 16. La versione “base” dello smartphone Apple è disponibile con uno e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Dimensioni compatte, processore A18 e tanta autonomia in più rispetto al passato. Galaxy A35. Prezzo super scontato per l’ottimo medio di gamma Samsung. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 35% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Schermo da 6,6 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore Exynos progettato da Samsung e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

per l’ottimo medio di gamma Samsung. Solo per oggi è disponibile con uno e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Schermo da 6,6 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore Exynos progettato da Samsung e con sensore principale da 50 megapixel. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. moto g35. Ecco lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi il moto g35 è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi meno di 120 euro. Schermo grande e in alta risoluzione, fotocamera professionale da 50 megapixel e batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno. Nella confezione trovi anche la cover protettiva.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Sconto esagerato per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost . Solo per oggi le trovi con uno sconto dell’85% che te le fa pagare meno di 20 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano una buona qualità del suono. Autonomia fino a 40 ore.

per questo . Solo per oggi le trovi con uno che te le fa pagare meno di 20 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano una buona qualità del suono. Autonomia fino a 40 ore. Pile Varta AAA. Costano pochissimo: meno di 5 euro. Offerta scorta per questa confezione con 12 batteria Varta AAA, utilissime da avere sempre in casa. Da oggi sono disponibili con un’offerta lampo e le paghi meno di 5 euro. Ideali per giocattoli, mouse, torce ed elettrodomestici per casa.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per l’orologio super resistente di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Progettato per chi ama l’avventura e le avventure all’aperto, resiste alla cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Dotato anche di una sirena d’allarme. Tante modalità sportive e assicura un monitoraggio accurato della salute.

e per l’orologio super resistente di Samsung. Da oggi è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Progettato per chi ama l’avventura e le avventure all’aperto, resiste alla cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Dotato anche di una sirena d’allarme. Tante modalità sportive e assicura un monitoraggio accurato della salute. Amazfit GTR Mini. Prezzo stracciato e sconto mai visto prima. Se sei alla ricerca di uno smartwatch economico, ma con ottime funzionalità, questo è il modello che devi acquistare oggi. Più di 120 modalità sportive, schermo con luminosità elevata, GPS ad alta precisione e monitoraggio avanzato della salute. La batteria ha un’autonomia di quasi una settimana.

Smart TV

LG QNED 50 pollici. Offerta lampo e risparmi 400 euro. Solo per oggi trovi lo smart TV LG QNED da 50 pollici con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Pannello con risoluzione 4K, processore di ultima generazione e funzioni AI che migliorano la qualità delle immagini. Il sistema operativo webOS 24 è una garanzia e supporta tutte le principali app di streaming.

Tablet

TABWEE T80. Doppio sconto e prezzo crollato. Oggi su Amazon trovi questo tablet economico con un primo sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 76 euro. Grazie a questa promo lo paghi meno di 90 euro e fai un super affare. Schermo da 10 pollici, ottime prestazioni e batteria che dura tutto il giorno. Ideale per il lavoro e il divertimento.

Elettrodomestici

DREAME L40 Ultra. Offerta lampo e sconto di 300 euro per il robot aspirapolvere DREAME L40 Ultra . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Dotato di sensori avanzati che mappano efficacemente tutta l’abitazione e di evitare gli ostacoli presenti sul percorso. Grazie alla stazione per lo svuotamento automatico non dovrai pulire il vassoio della polvere ogni giorno. Oltre ad aspirare tutto lo sporco, è anche in grado di lavare il pavimento. Modello top di gamma a un prezzo mai visto prima.

e per il . Lo puoi anche . Dotato di sensori avanzati che mappano efficacemente tutta l’abitazione e di evitare gli ostacoli presenti sul percorso. Grazie alla stazione per lo svuotamento automatico non dovrai pulire il vassoio della polvere ogni giorno. Oltre ad aspirare tutto lo sporco, è anche in grado di lavare il pavimento. Modello top di gamma a un prezzo mai visto prima. Lefant M320. Per chi vuole spendere un po’ di meno, su Amazon è in offerta il r obot aspirapolvere Lefant M320 con uno sconto del 64% e lo paghi meno di 130 euro . Grande potenza di aspirazione, autonomia prolungata e lo puoi anche controllare con l’app dello smartphone o con un messaggio della voce. Ideale per chi ha animali domestici.

con uno e lo . Grande potenza di aspirazione, autonomia prolungata e lo puoi anche controllare con l’app dello smartphone o con un messaggio della voce. Ideale per chi ha animali domestici. Friggitrice ad aria Russell Hobbs. Minimo storico e offerta imperdibile. Da oggi su Amazon è disponibile questa friggitrice ad aria XXL in promo con uno sconto del 34% e la paghi meno di 70 euro. Permette di cucinare veramente di tutto e grazie al cestello extra-large puoi preparare cibo per 4-6 persone. Tutte le parti amovibili possono essere riposte nella lavastoviglie.

e la Permette di cucinare veramente di tutto e grazie al cestello extra-large puoi preparare cibo per 4-6 persone. Tutte le parti amovibili possono essere riposte nella lavastoviglie. De’Longhi Perfetto Magnifica. Sconto esagerato per la macchina per il caffè espresso De’Longhi Perfetto Magnifica . Tra le più acquistate su Amazon, da oggi è disponibile con uno sconto del 41% e risparmi più di 200 euro. I chicchi di caffè vengono macinati al momento e grazie al montalatte integrato puoi preparare anche il cappuccino. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione irripetibile.

per la macchina per il caffè espresso . Tra le più acquistate su Amazon, da oggi è disponibile con uno e risparmi più di 200 euro. I chicchi di caffè vengono macinati al momento e grazie al montalatte integrato puoi preparare anche il cappuccino. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione irripetibile. Rowenta Swift Power Cyclonic. Chiudiamo con un’offerta shock. Da oggi l’aspirapolvere a traino Rowenta è in promo con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà. Compatta, maneggevole, con una grande potenza di aspirazione e soprattutto economica. La soluzione ideale per chi vuole una scopa elettrica versatile senza spendere una cifra incredibile.

