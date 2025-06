Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Poetra.RH / Shutterstock.com

Google Traduttore sta andando incontro a una serie di cambiamenti importanti, con colosso di Mountain View che promette ai suoi utenti di rinnovare la user experience del celebre traduttore. Tra le novità più importanti ricordiamo la modalità Practice, già emersa in un precedente teardown, e l’arrivo di altre funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Col prossimo aggiornamento, insomma, l’app subisce un’evoluzione piuttosto importante, che porta il suo funzionamento ben oltre la semplice traduzione parola per parola, puntando a dare un contesto più profondo e un’interazione più smart con l’utente.

Le principali novità in arrivo per Google Translate

Col recente APK teardown condiviso da Android Authority, è emersa una funzione che introdurrà una lista di possibili traduzioni per ogni parola. Come ben noto, al momento Google Traduttore fornisce una singola traduzione principale; col prossimo aggiornamento, questa traduzione “più attendibile! e vicina al significato originale sarà comunque messa in evidenza mentre verrà aggiunta una sezione chiamata Altre traduzioni dove, appunto, gli utenti potranno visualizzare ulteriori possibili traduzioni di una parola.

Oltre a questo, Google indicherà anche di che tipo di elemento grammaticale si tratta e fornirà esempi di come la parola potrebbe essere utilizzata in una frase.

Dal codice analizzato, inoltre, è emersa anche la possibilità di espandere queste traduzioni aggiuntive, con la possibilità di selezionare una di queste alternative per consentire alle persone di esplorare le sfumature di significato diverse e di scegliere quella più appropriata in base al contesto.

Altra novità riguarda le opzioni Varianti Regionali e Fai una domanda. La prima mostrerà un testo dettagliato sull’uso di una parola in un determinato paese; un modo per fornire una comprensione più profonda delle differenze linguistiche e culturali, essenziale per una comunicazione efficace a livello globale.

Fai una domanda, invece, sfrutterà Google Gemini per ottenere ulteriori informazioni utili a soddisfare eventuali dubbi residui o curiosità. Oltre a questo, l’arrivo di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale segna anche la nascita di un funzionamento più interattivo per l’app che sarà in grado di fornire spiegazioni contestualizzate, andando oltre la semplice conversione di testo.

Infine, è stato scovato nel codice anche un tasto chiamato Approfondimenti, che indicherà agli utenti in che modo una determinata parola possa essere impiegata attivamente nella lingua d’uso comune, fornendo esempi pratici e suggerimenti per un utilizzo più naturale e colloquiale.

Quando arrivano le nuove funzioni di Google Traduttore

Come accade sempre quando si analizzano gli APK delle varie applicazioni, non c’è una data di rilascio confermata per gli aggiornamenti che, nel peggiore dei casi, potrebbero fermarsi anche alla fase di test e non essere mai implementati in maniera stabile.

Tuttavia, non è questo il caso. Pur non essendoci indicazioni sul rilascio globale, infatti, è chiaro che presto o tardi queste novità arriveranno a bordo di Google Traduttore e, visto lo stato di sviluppo avanzato, la cosa potrebbe accadere in tempi ragionevolmente brevi.