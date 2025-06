Il realme GT 7T è in offerta e diventa un vero e proprio best buy della fascia media su Amazon: il prezzo è ottimo e la scheda tecnica non ha punti deboli

Il nuovo realme GT 7T è protagonista di un’offerta lancio su Amazon che lo rende uno degli smartphone più interessanti e completi della fascia media del mercato, con la possibilità di garantire prestazioni elevate e un’autonomia davvero al top.

Con la promozione in corso, considerando anche un coupon da 50 euro da spuntare in pagina, è possibile acquistare lo smartphone di Realme con un prezzo scontato di 499 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili.

L’offerta include anche il caricabatterie SUPERVOOC per sfruttare la ricarica rapida da 120 W. Considerando la presenza dell’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8400 Max e di una batteria da ben 7.000 mAh, il Realme GT 7T rappresenta oggi la scelta giusta nella fascia media.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido fino al prossimo 9 giugno. In offerta c’è anche il realme GT 7, dotato di MediaTek Dimensity 9400e e batteria da 7.000 mAh. Lo smartphone costa 599 euro ed è acquistabile di seguito.

realme GT 7T: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT 7T comprende un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8400 Max che può garantire prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo.

Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Non c’è, invece, il supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il realme GT 7T è dotato del sistema operativo Android 15 con realme UI e con la garanzia di 6 major update in futuro che permetteranno al dispositivo di arrivare ad Android 21. Da segnalare anche la certificazione IP68/IP69, il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali sotto al display.

realme GT 7T: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il realme GT 7T con un prezzo scontato di 499 euro, sfruttando il coupon in pagina che garantisce uno sconto aggiuntivo di 50 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Con 100 euro in più, inoltre, c’è il realme GT7, ora disponibile a 599 euro.

