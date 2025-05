Amazon, offerte incredibili con sconti fino al 90%: approfittane subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Anche durante il weekend su Amazon si trovano nuove offerte che permettono di risparmiare centinaia di euro su un numero elevatissimo di prodotti. Sconti con cui risparmiare centinaia di euro anche su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti, come ad esempio la gamma di iPhone 16. Infatti, da oggi sul sito di e-commerce trovi in promo tutti gli ultimi modelli dello smartphone Apple. Dall’iPhone 16 disponibile con uno sconto mai visto prima fino all’iPhone 16 Pro Max disponibile al prezzo più basso di sempre e risparmi 300 euro. Per la maggior parte delle offerte che ti proponiamo oggi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi 24 maggio e le trovi nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto e scoprire il prezzo basta cliccare sul link. Come sempre abbiamo scelto prodotti molto diversi tra di loro. Oltre agli smartphone (non ci sono solamente gli iPhone, ma anche telefoni che costano molto meno), trovi orologi smart, soundbar per lo smart TV (eccezionale la promo per il modello LG disponibile con il 50% di sconto), elettrodomestici per la casa e la cucina diventati sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Non farti sfuggire queste offerte e scoprile subito cliccando sui link qui in basso.

Amazon, le migliori offerte 24 maggio

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Super sconto di ben 300 euro per l’iPhone 16 Pro Max. La versione premium dello smartphone Apple è disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore.

per l’iPhone 16 Pro Max. La versione premium dello smartphone Apple è disponibile al minimo storico e lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore. iPhone 16 Pro. Continua la promo speciale per l’iPhone 16 Pro. Grazie allo sconto IVA approfitti del minimo storico e lo paghi 9889 euro (puoi dilazionare in 5 rate a tasso zero ). Prestazioni eccellenti e nuova fotocamera ultragrandangolare. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

(puoi dilazionare in ). Prestazioni eccellenti e nuova fotocamera ultragrandangolare. Puoi scegliere tra diverse colorazioni. iPhone 16 da 256 GB. Calo di prezzo e minimo storico lampo per l’ iPhone 16 da 256 GB. Grazie allo sconto del 23% lo paghi 849 euro, con un risparmio netto che supera i 250 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, compatto, nuova fotocamera principale da 48 megapixel.

Grazie allo sconto del 23% lo paghi 849 euro, con un risparmio netto che supera i 250 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, compatto, nuova Galaxy S25 Edge. Nuovo smartphone Samsung caratterizzato da un design super sottile. Su Amazon è disponibile con una p romo lancio incredibile : oltre allo sconto fisso in pagina, puoi aggiungere un ulteriore sconto del 10%. Minimo storico e per chi ha Prime Student ulteriori 50 euro di sconto. Caratteristiche premium e design futuristico.

: oltre allo in pagina, puoi un del Minimo storico e per chi ha Prime Student ulteriori 50 euro di sconto. Caratteristiche premium e design futuristico. Google Pixel 9. Offerta shock per lo smartphone top di Google. Solo per oggi lo trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 24% , puoi aggiungere due ulteriori coupon che fanno scendere il prezzo di altri 108,33 euro . Lo paghi 655,67 euro e puoi anche pagarlo a rate. Occasione lampo.

che fa crollare il prezzo. Oltre a quello , puoi aggiungere due ulteriori che fanno il di altri . Lo paghi 655,67 euro e puoi anche pagarlo a rate. Occasione lampo. Motorola edge 50 Neo. Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, trovi questo modello Motorola con uno sconto del 42% e lo paghi 249,30 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Smartwatch

Apple Watch 10. Sconto del 28% e minimo storico per lo smartwatch top di Apple . Risparmi 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tecnologie innovative, schermo più grande e luminoso, funzionalità avanzate per monitorare la salute.

e per lo . Risparmi 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tecnologie innovative, schermo più grande e luminoso, funzionalità avanzate per monitorare la salute. Xiaomi Watch2 Pro. Prezzo stracciato per lo smartwatch top di Xiaomi. Grazie allo sconto del 33% risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Schermo luminoso, 150 modalità di allenamento, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, sistema operativo WearOS di Google.

su quello di listino. Schermo luminoso, 150 modalità di allenamento, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, sistema operativo WearOS di Google. Xiaomi Smart Band 9 Pro. Doppio sconto e minimo storico. Solo per pochissimi giorni lo paghi meno di 60 euro. La scelta migliore per chi vuole spendere poco. Autonomia fino a 21 giorni, monitoraggio dei principali parametri vitali, ideale per chi ama fare sport.

Smart TV&soundbar

Smart TV LG OLED evo 55″. Risparmi più di 800 euro sullo smart TV premium LG con schermo OLED da 55 pollici . Il merito è dello sconto del 46% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare questa offerta shock.

sullo . Il merito è dello sconto del 46% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare questa offerta shock. Smart TV LG 32 pollici. Metà prezzo per il TV smart LG da 32 pollici, tra i più venduti in questi giorni. Solo oggi lo paghi meno di 160 euro . Ottima qualità delle immagini, compatto, perfetto per la cucina o la camera da letto.

. Ottima qualità delle immagini, compatto, perfetto per la cucina o la camera da letto. Soundbar LG SQC2. Altra offerta lampo da non farsi sfuggire. La soundbar LG SQC2 è in promo con uno sconto del 50% e la paghi meno di 100 euro. Compatibile con qualsiasi televisore, assicura una qualità audio eccellente.

Tablet

iPad Air 13″. Uno sconto mai visto per l’iPad Air 13 pollici di ultima generazione. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi quasi 400 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni eccezionali con il chip M2. Puoi sia lavorarci sia vedere film e serie TV.

con uno e . Lo puoi anche Prestazioni eccezionali con il chip M2. Puoi sia lavorarci sia vedere film e serie TV. Galaxy Tab A9. Tablet per chi vuole spendere poco. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 46% e lo paghi solamente 100 euro. Schermo da 8,7 pollici, buone prestazioni e batteria che dura tutto il giorno.

Accessori

Powerbank da 10.000 mAh. Doppio sconto e prezzo stracciato per questo powerbank. Oltre allo sconto dell’87% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% . Costa meno di 15 euro ed è compatibile con qualsiasi smartphone.

puoi aggiungere un coupon che ti fa . Costa meno di 15 euro ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Marshall Emberton II. Offerta shock per la cassa Bluetooth: grazie allo sconto del 61% la paghi meno della metà e risparmi più di 100 euro. Ottima qualità del suono ed è compatibile con qualsiasi smartphone. L’anima delle tue feste estive.

Elettrodomestici per la casa

Ring Intercom. Torna in offerta speciale il dispositivo di Amazon che rende smart il tuo citofono. Da oggi è in offerta con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Facile da installare e compatibile con la maggior parte dei citofoni.

e lo Facile da installare e compatibile con la maggior parte dei citofoni. Ferro da stiro Polti. Meno di metà prezzo per il ferro da stiro Polti top di gamma. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 51% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Funzione ECO per risparmiare sulla bolletta della luce.

e lo puoi pagare in Funzione ECO per risparmiare sulla bolletta della luce. Telecamera Tapo C500. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi la telecamera per l’ esterno Tapo C500 con uno sconto del 47% e la paghi solamente 31,99 euro. Visuale a 360 gradi, visione notturna a colori, ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

per l’ con uno e la paghi solamente 31,99 euro. Visuale a 360 gradi, visione notturna a colori, ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Aspirapolvere Hoover H-FREE 100. Sconto del 40% e rapporto qualità-prezzo eccezionale per l’ aspirapolvere Hoover H-FREE 100 . Spazzola con grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 40 minuti. Tecnologia ciclonica. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

per l’ . Spazzola con grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 40 minuti. Tecnologia ciclonica. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Robot aspirapolvere NARWAL Freo Z Ultra. Doppio sconto e prezzo in picchiata per questo robot aspirapolvere premium. Solo oggi risparmi 600 euro sul prezzo di listino. Mappatura completa dell’abitazione, evita tutti gli ostacoli, grande potenza di aspirazione e lava anche i pavimenti.

Elettrodomestici per la cucina

Macchina per il caffè americano Russel Hobbs. Prezzo in picchiata per la macchina per il caffè Russell Hobbs. Grazie alla promo lampo del 47% la paghi meno di 35 euro. Dotate di filtro per estrazione e di una caraffa da oltre un litro per 10 tazze di caffè.

la Dotate di filtro per estrazione e di una caraffa da oltre un litro per 10 tazze di caffè. Friggitrice ad aria Russell Hobbs. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Russell Hobbs con cestello da 4,3 litri. Con lo sconto del 44% costa meno di 50 euro. 9 programmi di cottura per cucinare tutto quello che vuoi. Perfetta per una famiglia di 2-4 persone.

Salute personale

Spazzolino Oral-B iO 2. Offerta shock per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 58% e lo paghi meno della metà. Nella confezione trovi una testina e la custodia da viaggio.

