Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S24 e sconti esagerati: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Si avvicina il fine settimana e Amazon lancia nuove promo da cogliere al volo. In molti casi si tratta di offerte che durano pochissimi giorni oppure meno di ventiquattro ore e che per questo motivo devi approfittarne immediatamente. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni disponibili per il settore tech (smartphone, smart TV, cuffie Bluetooth) e per gli elettrodomestici per la casa diventati in questi ultimi anni sempre smart e utili nella vita di tutti i giorni.

Tra le offerte che catturano l’attenzione c’è sicuramente il Galaxy S24 disponibile con uno sconto eccezionale del 45% che ti fa risparmiare più di 400 euro e approfitti del minimo storico. Ottimo prezzo anche per l’Apple Watch 10: l’ultima versione dell’orologio di Cupertino è disponibile con uno sconto super del 27% e lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Infine, impossibile non citare il robot aspirapolvere Roomba Combo 10 Max: grazie allo sconto del 59% risparmi più di 800 euro. Un affare da non farsi assolutamente scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Qui in basso trovi la lista con tutti i prodotti in offerta: ti basta cliccare su link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non farti sfuggire questa possibilità: le promo potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 5 giugno

Smartphone

Galaxy S24. Prezzo stracciato e sconto del 45% . Ecco una delle migliori offerte della giornata. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Dimensioni compatte, ottime prestazioni e tripla fotocamera professionale con sensore professionale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x.

e . Ecco una delle migliori offerte della giornata. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto che fa e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Dimensioni compatte, ottime prestazioni e tripla fotocamera professionale con sensore professionale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x. Galaxy Z Flip6. Minimo storico per lo smartphone pieghevole di Samsung . Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Doppio schermo, design innovativo e fotocamera principale da 50 megapixel. A questo prezzo è una delle migliori promo disponibili oggi.

per lo . Da oggi è disponibile con uno che ti fa su quello di listino e puoi anche . Doppio schermo, design innovativo e fotocamera principale da 50 megapixel. A questo prezzo è una delle migliori promo disponibili oggi. Google Pixel 9. Offerta shock per lo smartphone top di Google. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Prestazioni eccezionali e fotocamera professionale. Occasione lampo.

che ti fa su quello di listino. Lo puoi anche Prestazioni eccezionali e fotocamera professionale. Occasione lampo. moto e15. Prezzo stracciato e costa pochissimo. Se sei alla ricerca di un telefono che costa meno di 70 euro, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello Motorola con uno sconto del 43% e fai un super affare. Schermo ampio, buon processore, fotocamera da 32 megapixel e batteria a lunga durata. Supporta tutte le app che utilizzi maggiormente, dai social alle app di messaggistica.

Smartwatch

Apple Watch 10. Prezzo speciale con lo sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 130 euro su quello di listino. Un’occasione unica per un prodotto Apple uscito da poco sul mercato. Schermo più grande, luminosità più elevata e tante funzioni per monitorare la salute e l’attività fisica.

con lo che ti fa su quello di listino. Un’occasione unica per un prodotto Apple uscito da poco sul mercato. Schermo più grande, luminosità più elevata e tante funzioni per monitorare la salute e l’attività fisica. Smartwatch lowcost. Doppio sconto e prezzo stracciato. Se vuoi spendere poco per lo smartwatch, c’è questo modello in offerta con uno sconto del 64% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20%. Lo paghi meno di 30 euro e acquisti un orologio con più di 120 modalità sportive, contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Cuffie

Soundcore P20i. Offerta lampo e costa la metà . Sconto del 49% per le cuffie economiche compatibili con qualsiasi smartphone. Nonostante un prezzo alla portata di tutti (costano meno di 20 euro), assicurano una buona qualità dell’audio e hanno dei bassi potenti. Sono resistenti all’acqua e l’autonomia sfiora le 30 ore utilizzando la custodia di ricarica.

e . per le cuffie economiche compatibili con qualsiasi smartphone. Nonostante un prezzo alla portata di tutti (costano meno di 20 euro), assicurano una buona qualità dell’audio e hanno dei bassi potenti. Sono resistenti all’acqua e utilizzando la custodia di ricarica. JBL Tune 720BT. Per un ascolto professionale della musica, ecco le cuffie che fanno per te. Da oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth JBL con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Design pieghevole, sono molto leggere da indossare e le puoi utilizzare anche per diverse ore. Autonomia fino a 76 ore e le puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Computer&Tablet

Microsoft Laptop Studio 2. Offerta shock per il PC top di gamma di Samsung. Solo per oggi è disponibile con uno sconto esagerato del 46% che ti fa risparmiare più di 1200 euro su quello di listino. Processore Intel EVO i7, schermo da 14,4 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 52 gigabyte. A bordo trovi anche l’ ottima scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 che ti permette di utilizzare i programmi di foto editing e di video editing senza problemi. Pagamento a rate a tasso zero.

che ti fa su quello di listino. Processore Intel EVO i7, schermo da 14,4 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 52 gigabyte. A bordo trovi anche l’ che ti permette di utilizzare i programmi di foto editing e di video editing senza problemi. Pagamento a rate a tasso zero. iPad Air 13″. Sconto IVA per il tablet Apple di ultima generazione. Solo acquistandolo oggi risparmi quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13″, processore M2, fotocamera anteriore e posteriore da 12 megapixel che puoi utilizzare anche per le call di lavoro. Dispositivo ideale per il divertimento, per studiare e per lavorare.

Elettrodomestici

Aspirapolvere. Doppio sconto e prezzo mini . Un’offerta per la tua abitazione che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi questo aspirapolvere senza fili con una grande potenza di aspirazione in promo con un doppio sconto . Oltre a quello fisso del 67% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% . Adatta anche per pavimenti duri, per aspirare i peli degli animali e per i tappeti.

. Un’offerta per la tua abitazione che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi questo aspirapolvere senza fili con una grande potenza di aspirazione in con un . Oltre a quello puoi aggiungere un coupon che ti fa . Adatta anche per pavimenti duri, per aspirare i peli degli animali e per i tappeti. Bollitore elettrico Russell Hobbs. Prezzo mini e utilissimo da avere in cucina. Il bollitore Russell Hobbs da 1,7 litri è in promo con uno sconto del 53% e lo paghi meno di 30 euro . Ebollizione rapida, filtro anticalcare, facilissimo da utilizzare. Puoi preparare tantissime bevande in pochi minuti.

è in promo con uno e lo . Ebollizione rapida, filtro anticalcare, facilissimo da utilizzare. Puoi preparare tantissime bevande in pochi minuti. Lavastoviglie Bosch. Super sconto del 46% e prezzo in picchiata . Tra le offerte top di oggi c’è anche la lavastoviglie da incasso Bosch dotata di tanti programmi di lavaggio e molto facile da installare. Assistente al lavaggio, scelta del programma preferito e puoi anche effettuare la diagnostica da remoto.

e . Tra le offerte top di oggi c’è anche la lavastoviglie da incasso Bosch dotata di tanti programmi di lavaggio e molto facile da installare. Assistente al lavaggio, scelta del programma preferito e puoi anche effettuare la diagnostica da remoto. Telecamera Tenda. Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo? Da oggi trovi su Amazon questa telecamera di sicurezza per l’interno in promo con uno sconto del 41% e costa meno di 15 euro . Immagini in altissima risoluzione, rilevamento del movimento e notifiche in tempo reale se nota qualcosa di anomalo.

questa per in promo con uno e . Immagini in altissima risoluzione, rilevamento del movimento e notifiche in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5+. Chiudiamo con una delle migliori offerte della giornata. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5+ è in offerta con uno sconto esagerato del 47% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Grazie alla stazione per lo svuotamento automatico non dovrai fare nulla per diverse settimane: ci penserà a tutto il robot.