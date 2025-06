Fonte foto: TCL

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV 4K: con l’offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile puntare sull’ottima TCL 55V6B, ora disponibile in offerta al nuovo minimo storico.

Il modello in questione è acquistabile al prezzo scontato di 299 euro con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una Smart TV da ben 55 pollici, con risoluzione 4K, mantenendo la spesa al di sotto dei 300 euro. Da segnalare anche la presenza della Google TV come piattaforma smart.

La TCL 55V6B è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere poi il modello al carrello.

TCL 55V6B – 55 pollici – 4K – Google TV

TCL 55V6B: la scheda tecnica

La TCL 55V6B è oggi una delle migliori Smart TV sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Lo sconto (pari al 40%) ha reso il modello davvero molto interessante. Per chi cerca un nuovo televisore a prezzo contenuto, si tratta della scelta giusta.

Tra le specifiche tecniche troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Il televisore supporta vari formati di HDR (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision) per un’esperienza di visione sempre al top e include anche il supporto Dolby Audio.

Da segnalare la possibilità di sfruttare la funzione Game Master 2.0 che ottimizza le prestazioni del pannello, adattandolo all’utilizzo per il gaming. Collegando una console al televisore, quindi, sarà possibile ottenere un’esperienza d’uso ottimale.

La piattaforma smart è la Google TV, con tutte le applicazioni e le funzionalità giuste per migliorare l’esperienza d’uso. C’è anche la possibilità di utilizzare Alexa o Google Assistant per poter gestire il modello con i comandi vocali.

La TCL 55V6B ha una dotazione di porte completa e in grado di soddisfare tutte le esigenze. Il design è senza bordi su tre lati, con la cornice inferiore ridotta in ogni caso al minimo e utilizzata per ospitare il logo del brand. C’è anche il supporto per il montaggio a parete.

TCL 55V6B: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TCL 55V6B con un prezzo scontato di 299 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo modello.

L’acquisto, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, può avvenire anche optando per la rateizzazione in 5 mesi, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto.

