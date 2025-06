Redmi Note 14 Pro Plus, prezzo stracciato: sconto vertiginoso su Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Torna in offerta il Redmi Note 14 Pro Plus, smartphone top di gamma lanciato sul mercato da pochi mesi e disponibile da oggi con un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. Il merito è dello sconto del 39% presente sul sito di e-commerce che ti permette di approfittare del minimo storico e di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Un’occasione unica per un telefono con pochi difetti e dotato di una scheda tecnica che non cede a compromessi.

Lo smartphone si basa su un ottimo processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni da top di gamma e che ti permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza troppi problemi. Schermo ampio e con un’ottima fluidità. Xiaomi ha investito anche sul comparto fotografico dotando lo smartphone di un sensore principale da ben 200 megapixel. E la batteria assicura una super autonomia. Insomma, il classico smartphone Xiaomi affidabile e che puoi acquistare a un super prezzo.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle che non si trovano tutti i giorni su Amazon e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile. Da oggi trovi il Redmi Note 14 Pro+ in offerta a un prezzo di 290 euro grazie allo sconto del 39% rispetto a quello consigliato. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 14 Pro+: le caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma e non vuoi spendere delle cifre elevatissime, il Redmi Note 14 Pro+ è il modello che devi acquistare oggi. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Il telefono è equipaggiato con un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. Il refresh rate raggiunge un picco di 120 Hz, mentre la luminosità arriva fino a 3000 nit. Uno schermo da vero top di gamma e che non teme confronti. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Xiaomi ha puntato molto anche sul comparto fotografico, sia sotto il punto di vista hardware sia software. E lo dimostra il comparto posteriore che si compone di un sensore principale da 200 megapixel, supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel. Non mancano algoritmi di intelligenza artificiale che ti permettono di modificare ogni scatto con pochi e semplici tap sullo schermo.

Intelligenza artificiale che permea tutte le funzioni del dispositivo. A disposizione hai anche diversi strumenti AI che ti semplificano processi e azioni. Puoi riassumere in pochi secondi interi documenti, oppure utilizzare il traduttore istantaneo. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5110mAh che ti accompagna fino a quarantotto ore, e grazie alla ricarica ultra veloce da 120 W impieghi poco più di quindici minuti per avere il 100% di autonomia.

