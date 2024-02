Bluetti EB70, la Power Station portatile a prezzo scontato

Fonte foto: Bluetti

Uno dei settori in crescita negli ultimi anni è quello delle power station che, essenzialmente, sono delle batterie compatte che possono essere spostate al bisogno e che vengono utilizzate per alimentare gli elettrodomestici quando non si può accedere alla rete elettrica nazionale. L’esempio più calzante è quello di una gita in camper, quando non si sceglie, ovviamente, un’area di sosta attrezzata.

E tra i brand più affermati del settore c’è Bluetti che ha portato sul mercato prodotti molto interessanti come la Bluetti EB70, una power station compatta e molto semplice da utilizzare pronta a soddisfare anche l’utente più esigente. Grazie alle offerte Amazon può essere acquistata a un prezzo davvero irripetibile.

Bluetti EB70: scheda tecnica

Bluetti EB70 è una power station dalle dimensioni contenute 32×21,6×22,1 centimetri per un peso di 9,7 kg, due caratteristiche molto interessanti che permetto all’utente di spostarla facilmente al bisogno (grazie anche alla maniglia integrata) e, eventualmente, caricarla in auto o in camper.

La batteria al suo interno ha una capacità di 716 Wh e una potenza nominale di 1.000 W. In questo senso è possibile utilizzare il dispositivo per ricaricare un laptop (60 Wh) per 11 volte, uno smartphone (11 Wh) per 65 volte oppure per alimentare un piccolo elettrodomestico dai consumi più impegnativi, come una macchina da caffè (che consuma 1.000 W) per 70 minuti consecutivi.

Stando alle indicazioni del produttore, inoltre, la power station può essere utilizzata per oltre 2.500 cicli di ricarica (circa 6 o 7 anni di utilizzo medio), garantendo sempre efficienza e sicurezza.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica Bluetti EB70 può essere ricaricato tramite una presa a muro (in circa 4 ore), tramite un generatore di corrente a benzina/diesel (in circa 4,5 ore) o utilizzando una porta per auto da 12 V (in circa 8 ore). In alternativa, per sfruttare al 100% energia pulita, si può collegare la power station a un pannello solare da 200 W (da acquistare separatamente) e ricaricarla comodamente in circa 6-7 ore.

Infine, tra le particolarità di questa power station ci sono sicuramente le molte prese a disposizione posizionate frontalmente sul device. Tra queste ci sono: due prese AC da 230 V, due porte USB-C PD da 100 W, due porte USB-A da 5 V/3 A, due uscite DC regolate da 12 V/10 A, una presa accendisigari da 12 V/10 A e, nella parte superiore della power station, anche un Pad per la ricarica wireless da 15 W.

Bluetti EB70: l’offerta Amazon

Bluetti EB70 è un sistema per accumulo di energia efficiente, un’ottima soluzione per portare a casa un device compatto e da utilizzare al bisogno, in caso di interruzione di corrente elettrica ad esempio, o per chi ama le gite fuori porta, magari in camper, e non rimanere mai a corto di energia.

Il prezzo di listino di questa power station è di 699 euro ma grazie alle offerte Amazon è possibile acquistarla a 599 euro (-14%, -100 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che può fare la gioia di molti.

