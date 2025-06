Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola ha presentato ufficialmente i nuovi Motorola G86 e Motorola G86 Power, due device di fascia medio-bassa in arrivo prossimamente a un prezzo competitivo

Motorola ha presentato ufficialmente due nuovi smartphone destinati alla fascia medio-bassa del mercato, si tratta del Motorola G86 e del Motorola G86 Power. Cominciamo col dire che si tratta essenzialmente di due device speculari, le uniche due differenze stanno nei tagli di memori a disposizione e nella capacità della batteria che, naturalmente, è maggiore per il modello Power.

Oltre a questo, troviamo due mid-range piuttosto classici, che richiamano l’ormai ben noto design dei prodotti Motorola (incluse le varie colorazioni Pantone) e che arriveranno sul mercato a un prezzo davvero competitivo.

La scheda tecnica del Motorola G86 e G86 Power

I nuovi Motorola G86 e G86 Power hanno un display pOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 2.712×1.220 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco 4.500 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 7i che tiene al sicuro i device da graffi e urti accidentali.

Sotto la scocca di entrambi gli smartphone abbiamo un MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB e da 256 GB per il G86 e 512 GB per il G86 Power.

Per quanto riguarda il comparto fotografico tutti e due i modelli hanno un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni a disposizione degli utenti ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM) il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La vera differenza tra i due modelli sta nella batteria con il Motorola G86 che ne ha una da 5.200 mAh mentre il G86 Power sale a 6.720 mAh, in entrambi i casi c’è la ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria My Moto UX.

Infine, entrambi gli smartphone sono certificati IP69 e sono, dunque, in grado di resistere a polvere e acqua anche in caso di immersioni. Presente anche la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che ne attesta la grande robustezza e la capacità di operare anche in condizioni estreme.

Quando arrivano i nuovi Motorola G86 e G86 Power

Stando a quel che si legge sul sito ufficiale questi nuovi smartphone saranno disponibili in quattro colorazioni differenti: Pantone Spellbound, Pantone Chrysantemum, Pantone Cosmic Sky e Pantone Golden Cypress.

Per quanto riguarda il prezzo di listino il Motorola G86 costerà 349 euro e potrà essere acquistato dalla metà di giugno. Il Motorola G86 Power, invece, sarà disponibile dalla metà di luglio, e avrà un prezzo di listino di 399 euro.