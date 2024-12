Nuovi power bank di SBS: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: SBS

SBS ha presentato tre nuovi power bank che uniscono le più recenti tecnologie per la ricarica a design ed eleganza. Si parte dal top di gamma il Freezee Mag Power Bank (in foto) che, oltre a caricare i device, garantisce anche un ottimo sistema di controllo della temperatura, ottimizzando ulteriormente le performance. Ci sono, poi, le due versioni dello SlimMag Power Bank da 10.000 e 5.000 mAh, compatti, efficienti e leggeri, sono ottimi per essere trasportati facilmente con un ingombro minimo.

Freezee Mag Power Bank: scheda tecnica e prezzo

Il l Freezee Mag Power Bank è un caricatore wireless da 10.000 mAh compatibile sia con iPhone che con gli smartphone Android.

Per quanto riguarda i device con sistema operativo di Big G, è sufficiente appoggiare il caricatore sulla superficie dello smartphone per attivare la ricarica a 15 W. Per gli iPhone dalla serie 12 in poi, questo device si affida alla tecnologia MagSafe e può essere attaccato magneticamente alla scocca del telefono per la ricarica.

Presente anche la tecnologia Automatic Detection System (ADS) che garantisce maggiore sicurezza prevenendo eventuali cortocircuiti; questo power bank, infatti, è in grado di capire il fabbisogno energetico del device che sta caricando, regolando di conseguenza la potenza.

Grazie alla ventola di raffreddamento integrata, il Freezee Mag Power Bank mantiene anche lo smartphone a una temperatura ottimale, evitando il surriscaldamento e la dispersione di energia per una migliore efficienza.

Infine, nella parte bassa del power bank c’è anche una porta USB-C (cavo incluso nella confezione) che eroga 18 W di potenza e che può essere utilizzata sia per riempire la batteria interna e sia per caricare un altro dispositivo che non ha la ricarica wireless. Grazie al display integrato si può vedere il livello di carica residua.

Freezee Mag Power Bank è disponibile sul sito ufficiale di SBS al prezzo consigliato di 89,95 euro.

SlimMag Power Bank: scheda tecnica e prezzo

Lo SlimMag Power Bank è l’altro caricatore wireless presentato da SBS ed è disponibile in due versioni: una con una capacità di 10.000 mAh e un’altra con una capacità di 5.000 mAh; a parte questo i due modelli sono speculari.

Anche per questi prodotti valgono le considerazioni fatte per il precedente device e anche stavolta sono compatibili sia con iPhone che con gli smartphone Android. Nel secondo caso, appoggiandolo sulla superficie del device si attiva la ricarica a 15 W, mentre i telefoni a marchio Apple si può utilizzare la tecnologia MagSafe.

Torna anche stavolta la tecnologia Automatic Detection System (ADS) che garantisce un utilizzo sicuro e regola in automatico la potenza erogata.

Non manca, naturalmente, la porta USB-C (cavo incluso nella confezione) utile per la ricarica del power bank o per alimentare un altro device; ha una potenza di 20 W ed è compatibile con Power Delivery (PD). Entrambi i modelli sono in alluminio e sono, dunque, resistenti ed estremamente leggeri.

Anche i due modelli di SlimMag Power Bank sono già disponibile sul sito di SBS al prezzo consigliato di: