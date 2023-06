Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 arriva in anticipo: ecco quando

Qualcomm si prepara alla presentazione del nuovo Snapdragon 8 Gen 3. Il SoC di nuova generazione, destinato a diventare il top di gamma di Qualcomm del prossimo anno, dovrà raccogliere l’eredità della Gen 2 che sta registrando un grande successo, grazie al riuscito mix tra prestazioni ed efficienza, migliorando il già ottimo lavoro svolto dalla versione Plus di Gen 1. Per il suo nuovo SoC, Qualcomm intende accelerare i tempi: il chip sarà presentato in anticipo rispetto alle generazioni precedenti.

Qualcomm Snapdragon Summit in anticipo

In queste ultime ore, Qualcomm ha annunciato le date ufficiali dell’evento Snapdragon Summit che si svolgerà, come da tradizione, alle Hawaii. A differenza della tradizione, però, si svolgerà tra il 24 e il 26 di ottobre, in anticipo di più di un mese rispetto alle tradizionali tempistiche (l’evento, di solito, si svolge tra fine novembre e inizio dicembre).

Il protagonista assoluto dell’evento sarà, senza dubbio, il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il chip sarà utilizzato da buona parte dei top di gamma Android in arrivo sul mercato nel 2024. La scelta di anticipare le date dello Snapdragon Summit potrebbe essere legata anche alla volontà di Qualcomm di anticipare il lancio commerciale dello Snapdragon8 Gen 3. I primi smartphone con il nuovo chip potrebbero, quindi, arrivare sul mercato già tra fine novembre e dicembre.

I primi partner di Qualcomm a proporre il nuovo SoC saranno i maggiori produttori di smartphone Android: Xiaomi, OnePlus e Realme sono già al lavoro sui nuovi flagship di lanciare entro fine 2023/inizio 2024.

Nel primo trimestre del prossimo anno toccherà poi a Samsung, con i nuovi Galaxy S24 che continueranno a proporre una versione dedicata del SoC Snapdragon. Come già fatto con la Gen 2, infatti, Qualcomm dovrebbe realizzare una variante “For Galaxy” dello Snapdragon 8 Gen 3, sostanzialmente una versione “Plus” con frequenze di lavoro più alte.

Nuova architettura per Snapdragon 8 Gen 3?

La terza generazione della serie Snapdragon 8 potrebbe registrare un importante cambiamento: Qualcomm starebbe lavorando ad una nuova architettura per la CPU del suo SoC, abbandonando il formato 1+2+2+3 utilizzato con Snapdragon 8 Gen 1 e Gen 2.

Il nuovo chip dovrebbe presentare un Core Cortex-X4 ad altissime prestazioni (e con una frequenza massima di ben 3,7 GHz), cinque Core Cortex-A720 ad alte prestazioni e due Core Cortex-A520 pensati per la gestione dei task più semplici, con un consumo ridotto. La nuova configurazione dovrebbe, quindi, essere 1+5+2.

Da notare anche un possibile incremento della cache L3, pronta a passare da 8 MB a 10 MB. A completare le caratteristiche del SoC ci sarà la GPU Adreno 750. Complessivamente, lo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe garantire un importante passo in avanti in termini di prestazioni. Il SoC sarà realizzato sempre da TSMC, come il Gen 1 Plus e il Gen 2, adottando, però, un nuovo processo produttivo.

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 3, infatti, verrà realizzato nel nuovo nodo N4P, più efficiente rispetto all’N4 utilizzato dalla versione Gen 2 ma sempre a 4 nm. Il nuovo processo produttivo offrirà una maggiore efficienza energetica mentre la nuova architettura della CPU dovrebbe garantire un passo in avanti in termini di performance.