Fonte foto: Qualcomm

Qualcomm ha presentato il nuovo Snapdragon 4s Gen 2. Si tratta di un nuovo chip che va ad ampliare l’offerta di Qualcomm per la fascia bassa con l’obiettivo di consentire agli OEM la realizzazione di smartphone 5G low cost, con un prezzo di vendita pari a circa 100 euro o poco più e con buone prestazioni generali. Il chip debutta a poco più di un anno di distanza dallo Snapdragon 4 Gen 2.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2: caratteristiche

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, il cui nome in codice è SM4635, è realizzato con processo produttivo a 4 nm di Samsung Foundry (come il 4 Gen 2) ed è dotato di una CPU octa-core composta da due cluster: ci sono due core Cortex A78 da 2 GHz oltre a sei core Cortex A55 da 1,8 GHz. Il primo cluster si occuperà delle attività più impegnative mentre al secondo sarà affidato il compito di gestire le attività più semplici, con consumi ridotti.

Il chip integra anche la GPU Adreno 611 e può essere abbinato a display Full HD+ (con refresh rate limitato a 90 Hz) oltre che a memorie UFS 3.1 e RAM LPDRR4x fino a 2,133 MHz. C’è spazio anche per il modem Snapdragon X61, in grado di garantire la possibilità di utilizzare la rete 5G, con una velocità massima di 1 Gbps in downlink e il supporto alle sole frequenze sub-6GHz.

Gli smartphone con Snapdragon 4s Gen 2 potranno utilizzare tutte le principali tecnologie di tracciamento della posizione (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC e QZSS) oltre al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.1, al chip NFC. C’è anche il supporto alla Quick Charge 4+ di Qualcomm che consentirà agli smartphone dotati del nuovo chip di poter sfruttare la ricarica rapida fino a 40 W.

Il SoC integra anche l’ISP Spectra che consente l’utilizzo di sensori fino a 84 Megapixel, con la possibilità di registrare video a 1080p e 60 fps. Qualcomm non ha fornito informazioni dettagliate (o anche solo parziali) in merito alle reali capacità del nuovo chip.

Sarà necessario attendere i primi benchmark per valutare le performance reali del chip in rapporto a quelli che saranno i suoi diretti rivali, come i chip per i modelli low cost di MediaTek,

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 4s Gen 2 sarà sul mercato nel corso della seconda metà del 2024. Al momento, non c’è ancora una data ufficiale per il lancio dei primi smartphone dotati di questo chip. Qualcomm, in ogni caso, ha confermato che sarà Xiaomi, con uno dei suoi prossimi entry level 5G, a introdurre per primo il chip sul mercato globale. In futuro, diversi altri produttori Android utilizzeranno il nuovo Snapdragon 4s Gen 2 sui propri smartphone.