Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: ufficiale il nuovo chip per la fascia media

Qualcomm continua ad arricchire la sua offerta di chip per smartphone e tablet Android: l’ultima novità in tal senso è rappresentata dallo Snapdragon 6 Gen 4, svelato in queste ore dall’azienda e pronto a ritagliarsi il suo spazio all’interno della fascia media del mercato.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: caratteristiche

Il nuovo Snapdragon 6 Gen 4 è realizzato con processo produttivo a 4 nm da TSMC. Anche il modello precedente, Snapdragon 6 Gen 3, utilizzava il processo produttivo a 4 nm ma è stato realizzato da Samsung e non da TSMC. Secondo Qualcomm, il nuovo chip garantisce miglioramenti sensibili sia per la CPU (fino al +11%) che per la GPU (fino al +29%) a fronte di un’efficienza maggiore del 12%.

L’ultimo arrivato nella gamma Snapdragon, inoltre, si adegua al trend del mercato garantendo il supporto all’AI generativa on device per consentire anche ai mid-range di poter sfruttare le varie applicazioni a base di intelligenza artificiale, senza dover affidarsi sempre all’elaborazione in cloud per completare i task richiesti.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo chip di Qualcomm è dotato di un core Prime da 2,3 GHz, tre core Performance da 2,2 GHz e quattro core Efficiency da 1,8 GHz (non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei singoli core). L’azienda ha specificato che il chip integra una GPU Adreno, senza fornire informazioni aggiuntive.

Gli smartphone che utilizzeranno il nuovo Snapdragon 6 Gen 4 potranno adottare un display fino al Full HD+ con refresh rate massimo di 144 Hz. Il chip supporta anche monitor esterni, con risoluzione massima pari al 4K a 60 fps. I dispositivi che si affideranno al SoC potranno beneficiare di un modem 5G in grado di garantire una velocità massima in downlink di 2,9 Gbps. C’è anche il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.4

Grazie all’ISP Spectra, inoltre, il comparto fotografico supporterà la registrazione video in 4K a 30 fps oltre a sensori fotografici fino a 200 Megapixel. Per gli OEM, inoltre, sarà possibile utilizzare memorie UFS 3.1 per lo storage e memorie RAM LP-DDR5 (fino a un massimo di 16 GB).

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: quando arriva

Qualcomm non ha fornito dettagli precisi in merito all’arrivo sul mercato del nuovo Snapdragon 6 Gen 4. Il chip sarà disponibile nel corso “dei prossimi mesi” e sarà utilizzato da diversi OEM come Realme, Oppo e Honor. Molto probabilmente, tutti i principali partner di Qualcomm si affideranno al nuovo SoC per realizzare smartphone destinati alla fascia media e, in particolare, al segmento di mercato che comprende dispositivi con un prezzo inferiore ai 300 euro, andando a rimpiazzare i modelli con Snapdragon 6/6s Gen 3. Ulteriori dettagli saranno annunciati successivamente.