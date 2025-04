Fonte foto: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com

Qualcomm ha svelato un nuovo chip per la gamma Snapdragon che sarà utilizzato da smartphone e tablet Android in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Si tratta del nuovo Snapdragon 8s Gen 4. Il chip in questione doveva chiamarsi Snapdragon 8s Elite per sottolineare il suo posizionamento a metà tra il top di gamma 8 Elite e i chip di fascia media della serie Snapdragon 7.

L’assenza di alcune caratteristiche fondamentali che identificano l’8 Elite (il processo produttivo a 3 nm e l’utilizzo di core proprietari Oryon) ha spinto Qualcomm ad adottare un nome commerciale differente, che evidenzia come questo chip sia l’erede dello Snapdragon 8s Gen 3 presentato lo scorso anno e protagonista della fascia media nel corso degli ultimi mesi grazie a prestazioni eccellenti.

Snapdragon 8s Gen 4: caratteristiche

Il nuovo Snapdragon 8s Gen 4 è realizzato con processo produttivo a 4 nm da TSMC e può contare su di una CPU octa-core (con core Kryo) distribuiti in una configurazione 1+3+2+2. Il core singolo è il cosiddetto “core Prime” ovvero quello a cui vengono affidati i compiti che richiedono maggiore capacità di calcolo e può arrivare fino a 3,2 GHz di frequenza massima.

Il chip integra una GPU Adreno di cui Qualcomm non ha svelato i dettagli. L’azienda ha però confermato che il nuovo chip può sfruttare la suite di funzioni per il gaming dello Snapdragon 8 Elite (con accelerazione hardware per ray tracing e anche l’upscaler Snapdragon Game Super Resolution 2.0).

Altra particolarità interessante di questo nuovo componente riguarda le prestazioni, che sono superiori del 31% per la CPU e del 49% della GPU rispetto alla generazione precedente, garantendo anche un miglioramento del +44% per quanto riguarda i calcoli AI.

Le reali prestazioni del nuovo Snapdragon andranno valutate con i test “sul campo” realizzati in modo indipendente, ma le premesse sono già più che interessanti. Il chip in questione garantirà, quasi sicuramente, un netto miglioramento rispetto allo Snapdragon 8s Gen 3 e potrebbe raggiungere il livello dello Snapdragon 8 Gen 3.

Tra le altre caratteristiche del chip troviamo il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 6.0 oltre alla possibilità di sfruttare connessioni 5G fino a una velocità massima di 4,2 Gbps. Sono supportati anche i display WQHD+, le memorie RAM LPDDR5x da 4800 MHz e le memorie UFS 4.0.

Snapdragon 8s Gen 4: quando arriva

Qualcomm non ha ancora fornito dettagli precisi in merito all’arrivo dei primi smartphone con SoC Snapdragon 8s Gen 4. Il debutto, in ogni caso, è previsto per il secondo trimestre del 2025. Maggiori dettagli in merito potrebbero emergere già nelle prossime settimane.