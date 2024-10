Fonte foto: Qualcomm

Qualcomm ha svelato il nuovo chip destinato ad essere utilizzato da molti smartphone Android top di gamma in arrivo tra la fine del 2024 e il 2025: si tratta del nuovo Snapdragon 8 Elite che raccoglierà l’eredità dello Snapdragon 8 Gen 3 (non ci sarà, quindi, una versione Gen 4) affiancando i chip Snapdragon X Elite, destinati al settore dei notebook Windows.

Lo Snapdragon 8 Elite introduce una nuova architettura, con core proprietari Oryon (gli stessi utilizzati su Snapdragon X Plus ed X Elite), un nuovo processo produttivo e notevoli miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza, in base ai dati forniti da Qualcomm in merito alle capacità del suo nuovo chip.

Il chip appena svelato da Qualcomm si prepara a sfidare le recenti novità del settore come il MediaTek Dimensity 9400 e l’Apple A18 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite: caratteristiche

Snapdragon 8 Elite è un SoC realizzato con processo produttivo a 3 nm da TSMC che garantisce un notevole miglioramento rispetto ai 4 nm dello Snapdragon 8 Gen 3. Il chip introduce una nuova architettura per la CPU, costituita da un totale di otto core, con un cluster con due core Prime da 4,32 GHz (+1 GHz rispetto alla frequenza massima dello Snapdragon 8 Gen 3) e un altro cluster da sei core Performance da 3,52 GHz.

Escono di scena, invece, i core Efficiency. Qualcomm ha utilizzato, per la realizzazione della CPU del suo chip, i core Oryon di seconda generazione, realizzati su un’architettura custom realizzata direttamente dall’azienda. Ci sono anche 24 MB di cache (12 MB L2 per i core Prime e 12 MB L2 per i core Performance). Il chip è compatibile con le memorie RAM LPDDR5x sino a 5,3 GHz e sino a 24 GB.

Il salto in avanti prestazionale rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 è notevole: il miglioramento arriva fino al 45% sia per le attività Single Thread che per quelle Multi Thread. Per i consumi, invece, Qualcomm dichiara un taglio del 44%: non fornisce ulteriori dettagli ma è probabilmente che il dato sui consumi si riferisca a un confronto tra Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite a parità di prestazioni.

C’è anche una nuova GPU Adreno, con frequenza fino a 1,1 GHz. Sulla carta, secondo i dati forniti dall’azienda, la GPU garantisce +40% di prestazioni e -40% di consumi rispetto alla GPU dello Snapdragon 8 Gen 3. Per quanto riguarda il ray tracing, invece, c’è un passo in avanti pari al +35% rispetto alla generazione precedente.

Il chip integra anche una nuova NPU Hexagon, con un incremento del rapporto prestazioni per Watt del 45%. La cosa ancor più interessante, però, è che in questo chip la NPU può accedere agli stessi dati della CPU e della GPU e questo, in pratica, con un software ottimizzato rende possibile usarla ogni volta che sia efficiente farlo.

Su alcuni tipi di calcoli, infatti, le NPU sono più performanti delle CPU e delle GPU. Se la NPU può accedere a tutti i dati, quindi, può migliorare le prestazioni ogni volta che è necessario.

Il SoC integra il nuovo modem Snapdragon X80, in grado di offrire connessioni 5G fino a 10 Gbps, un sistema AI per la gestione delle antenne e il supporto alla connettività satellitare NB-NTN.

Spazio anche al sistema FastConnect 7900, che include il Wi-Fi 7 fino a 5,8 Gbps, il Bluetooth 6.0 e UWB. Il chip è dotato anche del nuovo triplo ISP a 18 bit Spectra che potrà lavorare insieme alla NPU per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare diverse funzionalità AI. Complessivamente, considerando tutto il SoC, Qualcomm ha evidenziato un calo dei consumi del 27% per lo Snapdragon 8 Elite rispetto all’8 Gen 3.

Tutti i dati relativi alle prestazioni e all’efficienza dello Snadpragon 8 Elite sono stati comunicati da Qualcomm ma andranno verificati con test approfonditi quando il chip dell’azienda sarà effettivamente disponibile. Già adesso, però, possiamo dire con certezza che solo con software opportunamente ottimizzato si potranno raggiungere i risultati migliori.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 8 Elite è vicino al debutto sul mercato, programmato per le ultime settimane dell’anno in corso. Sarà Xiaomi, con i nuovi Xiaomi 15, a portare sul mercato, per la prima volta, il nuovo chip. Successivamente, toccherà ad altri produttori cinesi (come OnePlus, Realme e Honor) e poi anche a Samsung che utilizzerà il chip per il suo prossimo top di gamma in arrivo ad inizio 2025.