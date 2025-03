Fonte foto: Alberto Garcia Guillen / Shutterstock

Qualcomm ha in programma il lancio di un nuovo chip per smartphone e tablet Android di fascia alta. Si tratta dello Snapdragon 8s Elite che andrà a inserirsi tra gli Snapdragon 7 e il top di gamma Snapdragon 8 Elite. Il chip in questione è oggi al centro di nuove indiscrezioni. Il debutto è molto vicino ma, a sorpresa, Qualcomm potrebbe scegliere una denominazione diversa per il nuovo componente della gamma Snapdragon. Il chip sarà, in ogni caso, molto potente e dovrebbe essere in grado di offrire prestazioni pari o superiori allo Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8s Elite: il nome sarà diverso

Il nuovo Snapdragon 8s Elite arriverà sul mercato con un nome commerciale differente. Le ultime indiscrezioni, infatti, confermano la volontà di Qualcomm di lanciare il chip con il nome Snapdragon 8s Gen 4 (ricordiamo che lo Snapdragon 8 Gen 4 è stato lanciato con il nome di Snapdragon 8 Elite).

Questa scelta, probabilmente, è legata alla volontà di separare in modo netto il top di gamma dal resto dei chip Snapdragon per smartphone e tablet Android. Lo Snapdragon 8 Elite, infatti, è l’unico, per il momento, che utilizza i core Oryon.

Il futuro 8s Elite o 8 Gen 4, infatti, non utilizzerà i core proprietari Oryon ma ricorrerà a una CPU octa-core così composta:

un core Cortex X4 da 3,21 GHz

tre core Cortex A720 da 3,01 GHz

due core Cortex A720 da 2,8 GHz

due core Cortex A720 da 2,02 GHz

A completare il comparto tecnico ci sarà la GPU Adreno 825. Il nuovo chip di Qualcomm dovrebbe essere in grado di superare i 2 milioni di punti nel benchmark di AnTuTu, arrivando ai livelli dello Snapdragon 8 Gen 3 e facendo molto meglio dello Snapdragon 8s Gen 3 (suo diretto predecessore) che si ferma a circa 1,5 milioni di punti nel test.

Snapdragon 8s Elite: quando arriva

Al netto della scelta finale di Qualcomm sul nome, il periodo di lancio del nuovo chip è sempre più vicino. L’azienda, infatti, dovrebbe annunciare ufficialmente il suo nuovo SoC nel corso del mese di aprile 2025. Come da tradizione, il lancio commerciale avverrà nelle settimane successive.

Il nuovo Snapdragon 8s Elite / 8s Gen 4 debutterà nelle prossime settimane grazie ai nuovi smartphone dei partner di Qualcomm come Xiaomi, Realme, Honor e Oppo. Molto probabilmente, il chip sarà rilasciato prima in Cina e poi sul mercato globale.

Bisognerà attendere la presentazione e i successivi test per capire le reali potenzialità del nuovo SoC che andrà a completare la gamma Qualcomm. Il chip sarà montato da smartphone di fascia alta, entrando in competizione con i modelli con MediaTek Dimensity 8400.