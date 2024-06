Fonte foto: Foto: realme

Realme è un’azienda che offre dispositivi sempre interessanti in termini di qualità-prezzo, se non dei veri e propri best buy. Uno degli ultimi rappresentanti di quest’ultima categoria è il recente Realme GT 6T. Si tratta di un particolare mediogamma con l’anima da flagship, dotato di caratteristiche molto simili al suo fratello maggiore Realme GT6, soprattutto per quanto riguarda il display e la batteria.

In occasione del suo recente lancio, gli utenti possono approfittare di una straordinaria offerta Amazon, che permette di acquistare il Realme GT 6T Bundle ad un prezzo veramente eccezionale. Oltre allo smartphone, tale bundle include i nuovi auricolari Realme Buds Air 6 e il caricabatterie Realme SuperVooc da 120 W. I tre dispositivi sono infatti acquistabili con il 20% di sconto sul prezzo iniziale.

Realme GT 6T Bundle: caratteristiche tecniche

Il dispositivo principale presente in questo bundle è senza dubbio lo smartphone Realme GT 6T. Si tratta di un dispositivo con schermo da 6,78 pollici, risoluzione 2780 x 1264 pixel e frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. La tecnologia 8T LTPO garantisce poi grafica perfetta senza ombre, effetti di mosso, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.

Grazie alla luminosità massima di 6000 nit, questo smartphone permette una visualizzazione sempre nitida, anche quando ci si trova sotto il sole cocente. Questo dispositivo ha un display curvo 3D con Gorilla Glass Victus 2, molto resistente agli urti e ai graffi.

Realme GT 6T è dotato di un processore Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3, con RAM da 8 GB, spazio di archiviazione da 256 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device ha una doppia fotocamera posteriore con sensore principale OIS da 50 MP e apertura focale f/1.9, mentre il secondo sensore ultragrandangolare da 8 MP ha un’apertura focale f/2.2. Dall’altro lato, c’è una fotocamera frontale con sensore da 32 MP.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo mediogamma c’è il sistema di raffreddamento avanzato Iceberg Vapor: una doppia camera di vapore dalle dimensioni di 10.014 mm² combinata con un sistema di raffreddamento a 9 strati e un design di raffreddamento laterale a partizione completa, per giocare anche a titoli impegnativi senza alcun problema di surriscaldamento.

Il Realme GT 6T dispone infine di una capiente batteria da 5500 mAh che offre un’autonomia ottimale fino a fine giornata (e più). Inoltre, la tecnologia di ricarica full-GaN da 120 W permette di passare da 0 a 50% di carica in 10 minuti.

Il bundle di Realme su Amazon include anche gli auricolari true wireless Realme Buds Air 6 che, grazie alla certificazione Hi-Res Audio, offrono un audio di qualità studio anche in mobilità. Inoltre, grazie alla decodifica LHDC 5.0 questi auricolari dispongono di una velocità di trasferimento elevata, senza però perdere nessun dettaglio. Naturalmente, anche in questo caso non manca la cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB.

I Realme Buds Air 6 offrono inoltre bassi dinamici, voce più chiara e suono più avvolgente grazie ai driver dinamici da 12,4 mm. Questi device sono dotati della certificazione IP55 contro acqua e polvere e Bluetooth 5.3. Per quanto riguarda la batteria, gli auricolari permettono un ascolto massimo di 40 ore di riproduzione, con la possibilità di ascoltare fino a 7 ore di musica con soli 10 minuti di carica.

Realme GT 6T Bundle: l’offerta Amazon

Il Realme GT6 Bundle, che include lo smartphone (in colorazione argento o verde), gli auricolari Realme Buds Air 6, ma anche il caricabatterie Realme SuperVooc da 120 W, è disponibile in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di 399 euro, con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo originario. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un ottimo mediogamma ad un prezzo davvero speciale.

