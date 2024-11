Fonte foto: realme

La fascia medio-alta del mercato degli smartphone è molto apprezzata dagli utenti che cercano dispositivi di qualità mantenendo comunque un occhio al risparmio. Cosa non sempre possibile e, visto il generale aumento di prezzi per tutto il settore, non è raro trovare dei mid-range a prezzi pericolosamente vicini a quelli di un top di gamma.

Il discorso non si applica per tutti i brand e tra le aziende con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è sicuramente Realme, che si è imposta sul mercato con ottimi prodotti da acquistare senza spendere un patrimonio. Tra questi il Realme GT 6T, uno smartphone con una scheda tecnica molto interessante, ottima per chi non si accontenta di un device per l’utilizzo quotidiano e cerca qualcosa di più versatile da acquistare al giusto prezzo,

Con le offerte Amazon il prezzo scende sotto i 390 euro, uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

Realme GT 6T – Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 – Versione 8/256 GB

Realme GT 6T: scheda tecnica

Realme GT 6T ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e ben 6.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 che, per questa offerta, viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Presente anche la RAM Expansion che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del device.

Molto interessanti le opzioni di personalizzazione del chip con le modalità Geek Power Tuning e la modalità GT 5 che permettono di regolare le prestazioni di CPU e GPU per affrontare al meglio anche le operazioni più impegnative.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Realme GT 6T: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Realme GT 6T bisogna spendere 549,99 euro, tuttavia con le offerte Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 389,99 euro (-29%, -160 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo device pronto a soddisfare anche l’utente più esigente.

