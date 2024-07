Realme GT 6T, prezzo crollato in pochi giorni: è da comprare subito

Da oggi trovi in offerta il realme GT 6T con uno sconto eccezionale del 33% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Per terminare al meglio questo mese di luglio, Amazon ci propone una promo veramente speciale su uno smartphone uscito sul mercato da solamente poche settimane. Parliamo del realme GT 6T, telefono top di gamma e dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da un processore Snapdragon di ultima generazione e un comparto fotografico tra i migliori nella sua fascia di prezzo. A catturare l’attenzione, però, non è tanto la sua eccellente scheda tecnica, bensì l’offerta che trovi su Amazon. Grazie allo sconto del 33% risparmi quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di un’occasione da non farsi scappare.

Il realme GT 6T sorprende in ogni singolo aspetto. Oltre all’ottimo processore e alle ottime fotocamere, è dotato anche del display per smartphone più luminoso al mondo e che raggiunge un picco di ben 6.000 nit. Non avrai nessun problema a vederlo sotto la luce diretta del sole. Insomma, un telefono che bada al sodo e che ha come unico obiettivo quello di soddisfare ogni tua esigenza. Al prezzo più basso del mercato. Approfittane subito, solitamente queste offerte durano pochi giorni.

realme GT 6T

realme GT 6T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto mai visto prima per questo nuovissimo smartphone di realme. Da oggi trovi il realme GT 6T con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 367,14 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Per un telefono uscito sul mercato da circa un mese si tratta di un’offerta mai vista in precedenza. E non finisce qui. Infatti, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 73,43 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai come sempre 14 giorni di tempo.

realme GT 6T

realme GT 6T: la scheda tecnica

Uno degli smartphone più interessanti lanciati in questo ultimo periodo, disponibile a un prezzo mai visto prima. Il realme GT 6T è un piccolo concentrato di tecnologia e punta tutto sulle prestazioni e sull’essere essenziale. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dalle basi. Lo smartphone è dotato di un display LTPO AMOLED a basso consumo di energia da 6,78 pollici e con una risoluzione FHD. Il refresh rate a 120 Hz è oramai un must have e rende l’utilizzo quotidiano più fluido. Non finisce qui. Lo schermo del realme GT 6T è il "più luminoso al mondo per uno smartphone" (citando la stessa azienda cinese) e tocca un picco di 6.000 nit. Non avrai nessun problema a vederlo sotto la luce diretta del sole. Anche per quanto riguarda le performance, il realme GT 6T non teme confronti. Sotto la scocca trovi il nuovissimo processore Snapdragon 7 Plus Gen 3 che assicura prestazioni uniche, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non può essere da meno. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale Sony da 50 megapixel con uno stabilizzatore ottico avanzato che permette di scattare immagini perfette anche quando sei in movimento. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tante modalità di scatto che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel.

Oltre a tutto questo, il realme GT 6T è dotato anche di una delle batterie con maggior capacità del suo settore. Infatti, è presente una batteria da ben 5.500mAh e arrivi a fine giornata senza patemi (con un utilizzo normale copri fino a quarantotto ore). Grazie alla ricarica SuperVooc da 120 W impieghi poco più di 20 minuti per avere il 100% di autonomia. realme ha dotato lo smartphone anche di un avanzato sistema per la dissipazione del calore e non avrai mai problemi causati dalle temperature interne elevate.

realme GT 6T