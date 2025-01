Fonte foto: realme

Il Realme GT 6T 5G è arrivato sul mercato come uno dei migliori smartphone nella sua fascia di prezzo, garantendo all’utente l’accesso a specifiche tecniche di alto livello e un design moderno ed elegante.

Tra le particolarità di questo prodotto spiccano sicuramente il display AMOLED ad alta risoluzione, la potenza del processore Snapdragon (che l’utente può gestire in base alle proprie esigenze) e un’ottima autonomia garantita dalla batteria a lunga durata.

Grazie alle offerte su Amazon, il rapporto qualità-prezzo di questo telefono è davvero straordinario e per le prossime ore si può acquistare a meno di 400 euro, un’opportunità unica per chi vuole prestazioni elevate senza compromessi e senza dover spendere cifre esagerate.

Realme GT 6T – Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 – Versione 8/256 GB

Realme GT 6T 5G: scheda tecnica

Realme GT 6T 5G ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (fascia medio alta) a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria archiviazione, non espandibile. Non manca la funzione RAM Expansion, utile per ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del telefono, se disponibile.

Una delle particolarità di questo smartphone sono le opzioni di personalizzazione del chip: utilizzando le modalità Geek Power Tuning e la modalità GT 5, infatti, è possibile regolare le prestazioni di CPU e GPU per avere la potenza necessaria per qualsiasi operazione.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’emettitore a infrarossi e le diverse opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 120 W che consente di arrivare al 50% di carica in appena 10 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Presente, infine, la certificazione IP65 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e ai getti d’acqua.

Realme GT 6T 5G: l’offerta su Amazon

Il Realme GT 6T ha un costo di 549,99 euro, tuttavia approfittando delle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 379,99 euro (-31%, -170 euro), uno sconto irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

