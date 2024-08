Realme GT 6T, con l'offerta Amazon l'affare è servito

Fonte foto: Realme

Il segmento degli smartphone di fascia media è denso di prodotti molto interessanti, nati per garantire buone prestazioni e prezzi più accessibili rispetto ai top di gamma, al netto chiaramente di qualche rinuncia in termini di hardware e di funzionalità.

E tra i device più apprezzati in questo senso, c’è il Realme GT 6T, una versione "alleggerita" del Realme GT6 che perde le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale garantendo comunque una scheda tecnica dalle grandi potenzialità che riesce ad andare ben oltre il classico utilizzo giornaliero e, anzi, è in grado di garantire ottime performance anche per il gaming.

Con le offerte Amazon portare a casa questo ottimo mid-range è un po’ più semplice e per le prossime ore il prezzo scende sotto i 400 euro, un’occasione unica che in molti stavano aspettando e che deve essere colta al volo.

Realme GT 6T – Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 – Versione 8/256 GB

Realme GT 6T: scheda tecnica

Realme GT 6T ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, ha una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), refresh rate variabile fino 120 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit. Per tenere al sicuro lo schermo da graffi e urti accidentali troviamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 affiancato in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Presente la funzione Geek Power Tuning, che permette all’utente regolare la frequenza della CPU e della GPU. Con la modalità GT 5.0, invece, è possibile gestire nel dettaglio le prestazioni del processore e utilizzare questo smartphone anche per le sessioni di gaming più impegnative.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le connessioni includono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res audio e da un doppio microfono con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Realme GT 6T: l’offerta su Amazon

Realme GT 6T ha un prezzo di listino di 549,99 euro, ma grazie a Amazon è possibile portare a casa questo device a 379,99 euro (-31%, -170 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che cercano un device di fascia medio-alta e non vogliono spendere troppo

