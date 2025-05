Fonte foto: 123RF

C’era un tempo in cui il riso veniva considerato un alimento semplice e nutriente, simbolo di abbondanza e fonte primaria di sostentamento per miliardi di persone. Oggi, però, quello stesso cereale potrebbe diventare vero e proprio “riso amaro”, trovandosi al centro di una nuova e inquietante allerta scientifica. L’effetto dei cambiamenti climatici sarebbe in grado di renderlo tossico, compromettendo la salute globale. Le risaie stanno diventando il teatro di un rischio invisibile, ma concreto: l’accumulo di arsenico nel riso, con potenziali conseguenze per la sicurezza alimentare mondiale.

Il riso sotto accusa: l’insospettabile rischio dell’arsenico

Il riso, alimento base per oltre la metà della popolazione mondiale, potrebbe trasformarsi da risorsa vitale a potenziale minaccia per la salute. Uno studio scientifico internazionale, pubblicato su The Lancet Planetary Health, ha messo in luce come i cambiamenti climatici stiano alterando la composizione di questo cereale, portando a un preoccupante aumento dell’arsenico nel riso.

L’arsenico è un metallo presente naturalmente nel suolo e nelle acque, ma il suo accumulo inorganico nei chicchi può avere effetti tossici se assunto in modo cronico. A rendere tutto più serio, secondo i ricercatori, è l’interazione tra l’aumento delle temperature globali e i livelli crescenti di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera: due fattori che modificano il microbioma del suolo, aumentando la capacità del riso di assorbire arsenico.

Cambiamento climatico e contaminazione alimentare

Il legame tra cambiamenti climatici e sicurezza alimentare è ormai oggetto di numerosi studi, ma questo lavoro evidenzia una connessione diretta tra il clima e la qualità nutrizionale del riso. Simulando scenari futuri nei quali le temperature aumentano oltre i 2 °C, i ricercatori hanno coltivato riso in ambienti controllati e misurato la concentrazione di arsenico.

Il risultato? Una crescita significativa del contenuto di arsenico inorganico nei chicchi, con stime allarmanti: entro il 2050, i rischi per la salute derivanti dal consumo di riso contaminato potrebbero aumentare in modo esponenziale, in particolare nei paesi asiatici, dove il riso è la base dell’alimentazione quotidiana.

I pericoli invisibili: tumori e malattie cardiovascolari

Il consumo continuativo di riso tossico, contenente elevate quantità di arsenico, è stato associato a un incremento del rischio di tumori ai polmoni, alla pelle e alla vescica. Ma non è tutto: l’esposizione all’arsenico è legata anche a malattie cardiovascolari, diabete, problemi allo sviluppo neurologico nei bambini, effetti negativi in gravidanza e indebolimento del sistema immunitario.

Nei modelli previsionali, la Cina è indicata come il Paese più colpito, con un’eventuale incidenza di oltre 13 milioni di casi di tumore attribuibili all’arsenico nel riso. Anche nazioni come Bangladesh, India, Vietnam e Filippine risultano ad alto rischio, dato il loro consumo medio pro capite di riso.

Cosa possiamo fare? Le soluzioni possibili

Non tutto è perduto: la ricerca suggerisce anche delle soluzioni concrete. Innanzitutto, una migliore gestione del suolo delle risaie, attraverso pratiche agricole più attente alla contaminazione ambientale, potrebbe ridurre l’assorbimento di arsenico da parte delle piante. A questo si aggiunge la necessità di rafforzare le campagne di educazione alimentare, per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di variare la dieta e informarsi sulla provenienza del riso.

Anche la sanità pubblica può giocare un ruolo decisivo, implementando sistemi di monitoraggio dell’arsenico nei prodotti alimentari e sviluppando politiche per mitigare l’impatto della crisi climatica sulla filiera agroalimentare.

Riso e futuro: un cereale da proteggere

Nonostante l’allerta riso contaminato da arsenico, quello in questione non è un problema nuovo. Si tratta dell’intensificazione del fenomeno per effetto del clima, fatto che lo rende particolarmente urgente. In un mondo dove le emissioni di CO2 continuano ad aumentare e i raccolti diventano sempre più vulnerabili, garantire la sicurezza di un alimento così fondamentale è una priorità per la salute pubblica globale.

Oggi, le risaie non sono più solo lo scenario di un dramma sociale o di un’epopea contadina, ma il fronte silenzioso di una battaglia scientifica. Forse, nel ricordare la potenza evocativa di un film come Riso Amaro, possiamo riconoscere che la vera amarezza sta nel rischio che questo cibo semplice, ancestrale, possa diventare tossico.