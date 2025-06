Dyson, sconto esagerato per la scopa elettrica: la paghi pochissimo

Fonte foto: Dyson

Pulizia profonda in ogni angolo di casa (e non solo) in maniera semplice e veloce. La Dyson V8 Absolute, con la sua struttura maneggevole e leggera, il suo potente motore di aspirazione e il ricchissimo kit di accessori in dotazione, ti permette di raggiungere senza fatica anche gli angoli più remoti di casa con estrema semplicità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Che tu debba raccogliere la polvere accumulata dietro il mobile del soggiorno (o sull’armadio in camera), eliminare i peli che il tuo gatto sta spargendo per l’intero appartamento o togliere la sabbia dall’abitacolo della vettura poco importa. Con la Dyson V8 Absolute non avrai difficoltà a completare qualunque pulizia all’interno di qualunque ambiente.

Lo sconto garantito da Amazon, poi, la rende una delle migliori offerte che troverai oggi su Amazon, se non la migliore in assoluto. Risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Dyson V8 Absolute

Offerta mai vista prima sulla scopa elettrica Dyson: sconto e prezzo finale

Il prezzo a cui è disponibile oggi la Dyson V8 Absolute è di quelli che non si vedono troppo spesso, neanche su Amazon. Merito dello sconto del 40%, che fa inabissare il prezzo a un punto mai così basso. Comprandola adesso, la Dyson V8 Absolute ti costa 298,99 euro anziché 499,00 come da listino. I conti sono piuttosto semplici: oggi risparmi ben 200 euro su una delle migliori scope elettriche in commercio.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica senza filo Dyson V8 Absolute è progettata per offrire un’elevata potenza di aspirazione e versatilità per la pulizia completa della casa. Al suo interno pulsa il motore digitale Dyson V8, capace di raggiungere fino a 110.000 giri al minuto, generando una potente aspirazione per rimuovere sporco, polvere e peli da tutte le superfici, dai tappeti ai pavimenti duri. La tecnologia 2 Tier Radial™ Cyclone, con 15 cicloni disposti su due livelli, crea forze centrifughe elevate per separare efficacemente polvere e detriti dal flusso d’aria, garantendo un’aspirazione costante senza cali di prestazione.

L’aspirapolvere dispone di due modalità di pulizia: la modalità "Max" per una potenza extra su sporco ostinato, e la modalità "Min" per pulizie più prolungate. Grazie alla potente batteria "nascosta" nella parte bassa della scopa elettrica, avrete a disposizione decine di minuti di autonomia (fino a un massimo di 40), così da poter rimuovere agevolmente lo sporco in tutta casa.

Una delle caratteristiche distintive del V8 Absolute è la sua eccezionale capacità di filtrazione. Il sistema completamente sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, inclusi allergeni e batteri, fino a 0,3 micron, espellendo aria più pulita di quella che si respira. Il filtro post-motore è lavabile e riutilizzabile per tutta la vita dell’apparecchio, riducendo la necessità di sostituzioni. L’ingegneria acustica avanzata contribuisce a ridurre il rumore e le vibrazioni durante l’utilizzo.

La versatilità è uno dei punti di forza della scopa elettrica in offerta su Amazon. La Dyson V8 Absolute si trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile per la pulizia di auto, scale e tappezzeria. Viene fornita con una ricca dotazione di accessori, tra cui la spazzola Direct Drive per tappeti, la spazzola a rullo morbido (Fluffy™) per pavimenti duri, una mini turbo spazzola anti-groviglio per peli di animali e una spazzola morbida per le superfici delicate. Il sistema di svuotamento igienico del contenitore da 0,54 litri consente di espellere lo sporco con un semplice gesto, senza contatto diretto.

Dyson V8 Absolute