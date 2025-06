Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Sembra quasi che sia cominciato il Prime Day, ma in realtà sono solamente delle promo flash disponibili su Amazon da oggi 27 giugno e che ci accompagneranno per tutto il weekend. Offerte su tanti prodotti tech che permettono di risparmiare centinaia di euro e di approfittare in molti casi del minimo storico. A cui aggiungere la possibilità di pagare a rate a tasso zero. Un’occasione unica e che non devi farti scappare. Qualche esempio? Trovi lo Xiaomi 14T Pro con uno sconto del 45% e risparmi più di 400 euro, oppure lo Xiaomi 14T con uno sconto del 50% e costa la metà. Per i collezionisti, invece, troviamo alcuni set Lego al minimo storico grazie a un doppio sconto lampo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Devi essere velocissimo: alcune offerte potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 27 giugno

Smartphone

Google Pixel 9 Pro XL. Ecco una delle migliori offerte del giorno . Se sei alla ricerca di uno smartphone premium, questa è la promo che fa per te. Il telefono di Google è disponibile con uno sconto del 25% a cui aggiungere un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 161,37 euro . Il risparmio totale supera i 450 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Prestazioni incredibile, tripla fotocamera posteriore professionale e gli strumenti AI di Google. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi sempre in offerta con un doppio sconto anche il Google Pixel 9: risparmi più di 300 euro e approfitti del minimo storico . Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero .

. Se sei alla ricerca di uno smartphone premium, questa è la promo che fa per te. Il telefono di Google è disponibile con uno a cui aggiungere un che fa . Il risparmio totale i e lo puoi anche a tasso zero. Prestazioni incredibile, tripla fotocamera posteriore professionale e gli strumenti AI di Google. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi sempre in con un anche il Google Pixel 9: e . Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il . Xiaomi 14T Pro. Altra offerta sensazionale disponibile solo per pochissimi giorni. Lo smartphone premium di Xiaomi è in promo con uno sconto del 45% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Minimo storico e lo puoi pagare a rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek 9300+ e comparto fotografico realizzato da Leica con tripla fotocamera posteriore professionale. Batteria con ricarica lampo. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è sempre in offerta anche lo Xiaomi 14T. In questo caso lo sconto è di ben il 50% e risparmi più di 320 euro . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Occasione lampo da non farsi scappare.

è in promo con uno e su quello di listino. e lo puoi . Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek 9300+ e comparto fotografico realizzato da Leica con tripla fotocamera posteriore professionale. Batteria con ricarica lampo. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è sempre in offerta anche lo Xiaomi 14T. In questo caso lo è di e . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Occasione lampo da non farsi scappare. moto g35. Sconto del 48% e prezzo mini. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo smartphone, questo smartphone Motorola è quello che fa per te. Lo paghi praticamente la metà e fai un ottimo acquisto. Schermo FHD da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

e prezzo mini. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo smartphone, questo smartphone Motorola è quello che fa per te. Lo e fai un ottimo acquisto. con refresh rate fino a 120 Hz, buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Smartphone OSCAL FLAT 2. Torna in offerta uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi. E anche stavolta è disponibile con uno sconto shock. Oltre al primo coupon che fa scendere il prezzo del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 105 euro. Lo paghi meno di 100 euro e fai un super affare. Schermo grande, supporta qualsiasi applicazione e ha una batteria a lunga durata.

Smartwatch

Huawei Watch Fit 3. Sconto del 48% e minimo storico . Offerta lampo imperdibile per lo smartwatch Huawei dedicato agli sportivi. A bordo trovi tantissime modalità dedicate al fitness, monitoraggio completo della salute ventiquattro ore su ventiquattro e puoi anche rispondere alle telefonate che ti arrivano sullo smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: devi essere velocissimo nell’approfittarne.

e . Offerta lampo imperdibile per lo smartwatch Huawei dedicato agli sportivi. A bordo trovi tantissime modalità dedicate al fitness, della ventiquattro ore su ventiquattro e puoi anche rispondere alle telefonate che ti arrivano sullo smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: devi essere velocissimo nell’approfittarne. Google Pixel Watch 3. Doppio sconto e minimo storico. Ottima occasione anche per l’ultima versione dell’orologio smart di Google. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 18% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 59,35 euro. Il risparmi totale è di circa 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo due volte più luminoso rispetto al passato, batteria che dura per più giorni e un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività sportiva. Un orologio che puoi utilizzare in ogni momento del giorno.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Doppio sconto e costa meno della metà. Promo imperdibile per l’ottimo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici di ultima generazione. Oltre allo sconto fisso del 57% presente su Amazon, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 25,12 euro. Approfitti del minimo storico e la puoi anche pagare a rate. Qualità delle immagini elevatissima, processore con intelligenza artificiale e supporta tutte le principali piattaforme dedicate allo streaming.

Lego

LEGO Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna. Giornata speciale anche per gli appassionati di Lego. Trovi in offerta al minimo storico e con doppio sconto il set Lego Icons dedicato ad Ayrton Senna e alla McLaren MP 4/4 . Composto da 693 pezzi , è pensato sia per i più piccoli sia per i più grandi. Solo oggi lo paghi solamente poco più di 50 euro .

e con dedicato ad e alla . , è pensato sia per i più piccoli sia per i più grandi. Solo oggi lo . LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14. Altra offerta con doppio sconto per il set Lego Technic dedicato alla Mercedes-AMG F1 W14. Oltre allo sconto fisso del 20%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 28,47 euro. Composto da 1642 pezzi, raffigura perfettamente la vettura guidata lo scorso anno da Lewis Hamilton. Scala 1:8, idea regalo perfetta per figli, mariti e mogli.

Elettrodomestici

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Doppia offerta per la macchina per il caffè lowcost di De’Longhi . Oltre allo sconto del 29% presente in pagina, ricevi anche 90 euro di coupon da spendere per acquistare le capsule per il caffè Nespresso. Compatta, facilissima da utilizzare, permette di preparare tante bevande differenti. Nella confezione è presente anche un set di benvenuto con 12 capsule. Affare per tutti.

per la . Oltre allo presente in pagina, ricevi anche da spendere per acquistare le capsule per il caffè Nespresso. Compatta, facilissima da utilizzare, permette di preparare tante bevande differenti. Nella confezione è presente anche un set di benvenuto con 12 capsule. Affare per tutti. Lefant N3. Offerta lampo per questo ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 60% e risparmi ben 300 euro rispetto a quello di listino. Grande potenza di aspirazione, mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è anche in grado di superare gli ostacoli. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

per questo ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti. Su Amazon è disponibile con uno e rispetto a quello di listino. Grande potenza di aspirazione, mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è anche in grado di superare gli ostacoli. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. Telecamera Xiaomi Smart Camera C300. Sconto del 35% e prezzo mini . Per proteggere la tua abitazione, la telecamera Xiaomi è quella che fa per te. Su Amazon costa pochissimo e fai un super affare. Immagini con risoluzione 2K , visione notturna a infrarossi, copertura a 360 gradi di tutta l’abitazione e ricevi notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. La soluzione perfetta per migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo poco.

e . Per proteggere la tua abitazione, la telecamera Xiaomi è quella che fa per te. Su e fai un super affare. Immagini con , visione notturna a infrarossi, copertura a 360 gradi di tutta l’abitazione e ricevi notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. La soluzione perfetta per migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo poco. Nescafé Dolce Gusto Espresso Barista, confezione da 96 capsule. Chiudiamo con un’offerta scorta: su Amazon trovi la confezione con 96 capsule di Nescafé Dolce Gusto Espresso Barista (intensità 9) con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto extra.

