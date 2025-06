Come vedere in TV e in streaming Wimbledon 2025

Scopri quando inizia Wimbledon 2025 e come vedere il torneo del Grande Slam in TV e streaming. tabellone, orari e avversari degli italiani e delle italiane.

Fonte foto: ANSA TIM IRELAND

Con ancora negli occhi le immagini della stupenda finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, è già tempo di Wimbledon 2025, terzo torneo del Grande Slam di quest’anno. E i fari saranno ancora puntati sulla coppia Sinner – Alcaraz, con l’italiano che vuole riscattare la bruciante sconfitta subita in terra francese. I due tennisti, però, arrivano in condizioni completamente differenti: Sinner è uscito malamente contro Bublik ad Halle, uno dei tornei di preparazione di Wimbledon, mentre Alcaraz si è riconfermato campione del Queen’s. Il torneo si annuncia entusiasmante e con possibili colpi di scena: la finale di certo non è già scritta.

In campo femminile le aspettative sono riposte su Jasmine Paolini che vuole riconfermare l’exploit dello scorso anno (finalista), anche se il sorteggio non è stato benevolo. In semifinale potrebbe affrontare la Sabalenka, attuale numero uno al mondo e tra le favorite per la vittoria finale. Sono maggiori le possibilità nel doppio femminile composto dalla stessa Paolini e da Sara Errani: hanno da poco vinto il Roland Garros e sono tra le favorite anche tra i campi di Wimbledon.

Come capita da oramai diversi anni, il torneo di Wimbledon è un'esclusiva Sky che lo trasmette sia sui canali satellitari, sia su NowTV.

Quando inizia Wimbledon 2025

Appuntamento dal 30 giugno per l’inizio di Wimbledon, terzo torneo del Gran Slam della stagione. La finale maschile è prevista per il 13 luglio, mentre quella femminile per il 12 luglio.

Wimbledon 2025: gli italiani in gara

Son ben undici gli italiani presenti nel tabellone principale di Wimbledon, un vero record in campo maschile. E come inevitabile che sia, ci sarà anche qualche derby fin dal primo turno. Infatti, il numero uno al mondo Jannik Sinner se la vedrà con Luca Nardi, giovane promessa del tennis italiano che deve ancora completare la sua maturazione. Il tabellone di Sinner è tutt’altro che semplice e già dal quarto turno potrebbe incontrare le prime difficoltà. Nei quarti potrebbe incontrare eventualmente Musetti (lo scorso anno semifinalista a Wimbledon), mentre in semifinale uno tra Djokovic e Draper.

L’Italia ha diverse carte da giocarsi, tra Lorenzo Musetti, numero sette del seeding. L’italiano rientra dall’infortunio patito nella semifinale del Roland Garros control Alcaraz e i dubbi sulla tenuta fisica sono tanti. Comincia il primo turno contro il qualificato Basilashvili. Tra le teste di serie c’è anche Flavio Cobolli che debutta contro il tennista kazaco Zhukayev e Matteo Berrettini contro il polacco Majchrzak. Il tennista romano rientra dopo l’infortunio patito a Roma e che lo ha costretto a saltare anche il Roland Garros.

Il tabellone degli altri italiani prevede Sonego contro Faria (tennista portoghese che arriva dalle qualificazioni), Arnaldi contro Botic van de Zandschulp, Darderi contro Safiulin. Bellucci contro Oliver Crawford (wild card) e Giulio Zeppieri, passato tramite le qualificazioni, che se la vedrà con il tennista giapponese Shintaro, anche lui qualificato. Infine, sorteggio sfortunato per Fabio Fognini: giocherà contro Carlos Alcaraz, vincitore degli ultimi due Wimbledon.

Ecco il tabellone del primo turno degli italiani:

Jannik Sinner [1] – Luca Nardi

Jaime Faria [q] – Lorenzo Sonego

Nikoloz Basilashvili [q] – Lorenzo Musetti [7]

Flavio Cobolli [22] – Beibit Zhukayev [q]

Matteo Arnaldi – Botic van de Zandschulp

Luciano Darderi – Roman Safiullin

Mochizuki Shintaro [q] – Giulio Zeppieri [q]

Matteo Berrettini [32] – Kamil Majchrzak

Mattia Bellucci – Oliver Crawford [WC]

Fabio Fognini – Carlos Alcaraz [2]

Wimbledon 2025: le italiane in gara

Sono solamente tre le italiane presenti nel tabellone principale di Wimbledon 2025. I fari sono puntati su Jasmine Paolini, capace lo scorso anno di centrare la finale e alla ricerca di un altro exploit anche in questa stagione. La tennista italiana numero quattro del seeding se la vedrà cona la Sevastova, ex numero 11 al mondo e al rientro in un torneo del Grande Slam. Sicuramente un accoppiamento non semplice. La Paolini è nella stessa parte di tabellone della Sabalenka, numero uno al mondo, ed eventualmente la potrà incontrare in semifinale.

Per le altre due italiane sorteggio non fortunato: la Bronzetti se la vedrà con l’elvetica Jil Teichmann, mentre la Cocciaretta contro Jessica Pegula, numero tre del seeding.

Come vedere Wimbledon 2025 in TV

Saranno due settimane di grande tennis che puoi vedere seduto comodamente sul divano di casa con l’aria condizionata accesa. Wimbledon è un’esclusiva di Sky che assicura una copertura completa dell’evento sui suoi canali sportivi. Puoi vedere in TV tutti i match degli italiani sia sui canali del satellitare sia sulla piattaforma di NowTV. Basta installare l’app sullo smart TV, inserire le proprie credenziali e avere un abbonamento attivo. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la promo disponibile oggi per il PassSport: sconto del 40% e hai accesso a tutti i contenuti sportivi. Facile, semplice e veloce.

Come guardare Wimbledon 2025 in streaming

Puoi seguire Wimbledon 2025 anche in streaming utilizzando le apposite app. Se sei un abbonato Sky, puoi utilizzare l’app di SkyGo, mentre chi ha un abbonamento a NowTV può usare l’omonima app disponibile sia per Android sia per iOS. Per vedere i match in streaming basta semplicemente accedere all’app con le proprie credenziali e cliccare uno dei canali che sta trasmettendo Wimbledon.

Se non sei ancora abbonato, non farti scappare l’offerta di oggi: il PassSport di NowTV è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro in un anno.

