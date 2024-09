Fonte foto: 123RF

Ancora una volta il cambiamento climatico si rivela una delle maggiori sfide del nostro tempo: a causa sua, stavolta abbiamo un problema con il cioccolato.

Le variazioni dell’ambiente naturale dove crescono le piante da cui si ricavano le fave di cacao minacciano le coltivazioni e, di conseguenza, l’industria.

Cosa sta succedendo al cioccolato?

Ormai il tema del cambiamento climatico è all’ordine del giorno e si può verificare costantemente il suo impatto diretto sulla vita quotidiana. A farne le spese è anche il cibo e, in particolare, uno degli alimenti più desiderati dai golosi: il cioccolato.

Insomma, cosa sta succedendo a causa del riscaldamento globale? Dovremmo dire addio a tavolette e cioccolatini? In sostanza, gli alberi di cacao sono estremamente sensibili alle variazioni climatiche, pertanto i cambiamenti nel loro habitat stanno minacciando l’intera filiera del cioccolato.

Si tratta di piante molto delicate, che richiedono un microclima ben preciso per prosperare. Crescono solo in una fascia geografica molto ristretta, compresa tra i 20 gradi a nord e a sud dell’equatore. Le regioni ideali per la loro coltivazione, in particolare il Ghana e la Costa d’Avorio, sono responsabili di oltre il 50% della produzione globale di cacao. Tuttavia, questi Paesi stanno affrontando le conseguenze dell’innalzamento delle temperature in modo sempre più palese.

Eventi meteorologici estremi, come precipitazioni intense o ondate di calore, stanno destabilizzando l’ecosistema in cui crescono gli alberi di cacao, con ripercussioni dirette sulla produzione delle preziose fave.

Negli ultimi anni, la variabilità climatica ha portato a condizioni meteorologiche irregolari in molte delle principali aree produttrici di cacao. Precipitazioni record hanno favorito la diffusione d’infezioni fungine tra gli alberi, riducendo la capacità di produrre semi di cacao di qualità. Al tempo stesso, temperature sempre più elevate mettono a rischio la sopravvivenza delle piante, poiché il caldo eccessivo compromette la crescita e la maturazione delle fave.

Secondo alcune stime, se il riscaldamento globale continuerà ai ritmi attuali, entro il 2050 molte delle terre attualmente coltivate a cacao potrebbero non essere più idonee alla produzione. Questa situazione ha creato un vero e proprio allarme nell’industria del cioccolato, con i grandi produttori che cercano nuove soluzioni per garantirsi l’approvvigionamento di cacao in futuro.

Cosa stanno facendo i produttori di cioccolato

Tra le misure adottate, alcune aziende stanno cercando di rendere la produzione più sostenibile, ad esempio con l’introduzione di metodi agricoli innovativi, come la riforestazione e la promozione di pratiche rispettose dell’ambiente. Tuttavia, queste iniziative potrebbero non essere sufficienti a lungo termine. Di fronte alla minaccia crescente del cambiamento climatico, alcune imprese stanno sperimentando alternative radicali.

Una delle innovazioni più promettenti arriva dal settore dei sostituti del cioccolato. Aziende come Planet A Foods stanno lavorando per sviluppare prodotti che imitino il gusto e l’aspetto del cioccolato tradizionale, ma senza utilizzare cacao. Questi prodotti sono realizzati con ingredienti diversi, come cereali e proteine vegetali, combinati con tecnologie avanzate di lavorazione alimentare per replicare la texture e il sapore del cioccolato. L’arrivo sugli scaffali dei supermercati della Nutella Plant Based vi dice niente?

L’obiettivo è creare un prodotto che possa soddisfare la crescente domanda di cioccolato a livello globale, senza dipendere esclusivamente dal cacao. L’idea dei sostituti del cioccolato non è del tutto nuova, ma le tecnologie moderne stanno consentendo di ottenere risultati sempre più sorprendenti. Questi nuovi prodotti, spesso definiti “cioccolato sintetico” o “cioccolato alternativo“, non solo offrono una soluzione più sostenibile, ma possono anche aprire nuove opportunità di mercato. Infatti, potrebbero essere particolarmente appetibili per i consumatori attenti all’ambiente e per coloro che seguono diete vegane o con restrizioni alimentari.

Oltre all’innovazione tecnologica, l’industria del cioccolato sta anche esplorando altre vie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Alcuni esperti suggeriscono di puntare sulla diversificazione delle colture, introducendo varietà di cacao più resistenti al caldo e alla siccità. Altri propongono un miglioramento delle pratiche di gestione delle piantagioni, come l’uso di tecniche agricole di precisione pensate per monitorare meglio le condizioni ambientali, così da essere in grado di intervenire tempestivamente per prevenire malattie o stress idrico.

È importante capire bene che direzione prendere poiché l’intera catena di produzione del cioccolato rischia di essere gravemente compromessa. Ciò non significa solo un calo della disponibilità di cioccolato, ma anche conseguenze economiche significative per milioni di persone che lavorano nell’industria del cacao, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

In definitiva, la necessità di affrontare il cambiamento climatico dovrebbe trasformarsi in un’opportunità per reinventare anche i consumi e definire quale sarà il cibo del futuro.