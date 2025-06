Amazon, offerte anticipate Prime Day e sconti all'80%: le promo da urlo di oggi

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Più si avvicina il Prime Day (dall’8 all’11 luglio su Amazon), più aumentano le offerte imperdibili su Amazon. Il sito di e-commerce lancia ogni giorno nuove offerte anticipate che ti permettono di approfittare di minimi storici su diversi dispositivi tech, tra cui anche le friggitrici ad aria. Ad esempio, trovi la Moulinex Easy Fry Compact con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro. Inoltre, solo per questo weekend trovi tanti dispositivi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi anche più del 50%, come ad esempio il Galaxy Watch7 o la soundbar Bose top di gamma. Per chi, invece, è alla ricerca di uno smartphone top di gamma, c’è il Galaxy S25+ al minimo storico e se registri l’acquisto sul sito di Samsung puoi ricevere in regalo il Galaxy Book4 con processore i3 dal valore di 500 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno. Le trovi raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per la maggior parte delle promo di oggi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Approfittane subito e fai degli ottimi affari.

Amazon, le migliori offerte del 28 giugno

Smartphone

Galaxy S25+. Minimo storico e PC in regalo . Offerta lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25+ in offerta con un super sconto del 25% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e approfitti di condizioni d’acquisto irripetibili. Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore, ricevi in regalo il PC Galaxy Book4 con processore i3 dal valore commerciale di ben 500 euro. Il Galaxy S25+ è uno smartphone top di gamma che assicura prestazioni elevate e scatti professionali. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD.

e . Offerta lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su trovi il in con un che ti fa su quello di listino. Puoi anche dilazionare il a e approfitti di condizioni d’acquisto irripetibili. Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore, in con dal valore commerciale di ben 500 euro. Il Galaxy S25+ è uno smartphone top di gamma che assicura prestazioni elevate e scatti professionali. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD. Motorola edge 50 neo. Sconto del 49% e prezzo in picchiata . Ottima occasione per il Motorola edge 50 neo , telefono medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di livello superiore. Solo per oggi lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 250 euro . Schermo pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore professionale con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel.

e . Ottima occasione per il , telefono medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di livello superiore. Solo per oggi lo praticamente la . Schermo pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore professionale con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Galaxy A34. Smartphone bestseller e sconto del 52%. Tra gli smartphone più acquistati dell’ultimo mese c’è il Galaxy A34 . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, processore Exynos (realizzato da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo), 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

Tra gli smartphone più acquistati dell’ultimo mese c’è il . Su Amazon è disponibile con uno e lo Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, processore Exynos (realizzato da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo), 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno. Poco C75. Non manca la soluzione lowcost per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone. Solo per oggi trovi il POCO C75, brand di Xiaomi, in promo con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 100 euro. Smartphone ideale per chi lo utilizza semplicemente per chiamare, rispondere ai messaggi, scrollare sui social e scattare foto di buona qualità grazie al sensore da 50 megapixel. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Offerta lampo e doppio sconto. Occasione irripetibile per il Galaxy Watch7. Lo smartwatch top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% a cui aggiungere un coupon del valore di 37,61 euro che fa scendere ulteriormente il prezzo e risparmi quasi 180 euro. Si tratta del minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ultima versione dello smartwatch di Samsung dotato di intelligenza artificiale per un monitoraggio ancora più preciso della salute e dell’attività fisica.

e Occasione irripetibile per il Galaxy Watch7. Lo smartwatch top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno a cui che fa scendere ulteriormente il prezzo e risparmi quasi 180 euro. Si tratta del minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche . Ultima versione dello smartwatch di Samsung dotato di intelligenza artificiale per un monitoraggio ancora più preciso della salute e dell’attività fisica. Garmin Forerunner 55. Altra promo con doppio sconto da cogliere al volo. Lo smartwatch per gli sportivi di Garmin è disponibile con uno sconto fisso del 31% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 16,87 euro. Anche in questo caso si tratta del minimo storico. Orologio sportivo che supporta tantissimi sport e offre funzionalità avanzate per chi vuole migliorare le proprie prestazioni. Allenamenti personalizzati e sei seguito ventiquattro ore su ventiquattro.

Smart TV

Smart TV Samsung 85 pollici. 56% di sconto e prezzo in picchiata. Se sei alla ricerca di uno smart TV che assicura un’ottima qualità delle immagini, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo modello Samsung con schermo da 85 pollici con uno sconto del 56% e risparmi ben 1000 euro. Occasione disponibile solo sul sito di e-commerce e lo puoi anche pagare a rate. Risoluzione 4K, processore Crystal e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer&Tablet

bvate B5. Continua una delle migliori promo della settimana . Su Amazon è disponibile il PC portatile bvate B5 con uno sconto dell’84% e risparmi quasi 1100 euro. Schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte espandibile con una scheda TF. Ideale per lo smart working, per vedere film e serie TV e anche per studiare. A questo prezzo difficilmente trovi qualcosa di meglio.

della . Su Amazon è disponibile il PC portatile con uno e Schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte espandibile con una scheda TF. Ideale per lo smart working, per vedere film e serie TV e anche per studiare. A questo prezzo difficilmente trovi qualcosa di meglio. Tablet TABWEE. Doppio sconto e prezzo in picchiata. Se stai cercando un tablet economico, questo è il modello che fa per te. Oltre allo sconto fisso del 48%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 50%. Lo paghi meno di 130 e fai un ottimo acquisto. schermo da 10 pollici, fino a 24 gigabyte di RAM, memoria da 256 GB espandibile fino a 2 terabyte. A bordo è presente anche Gemini AI e alcuni utili strumenti di intelligenza artificiale.

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry Compact. Offerta anticipata per il Prime Day che non puoi farti scappare. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact con cestello da 3 litri è in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro . Ideale per chi vive solo o per una coppia, permette di cucinare tanti piatti differenti grazie ai 10 programmi a disposizione. Carne, verdure grigliate, pesce e anche i dolci. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Comprala subito, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

per il che non puoi farti scappare. La con cestello da 3 litri è in promo con uno e la . Ideale per chi vive solo o per una coppia, permette di cucinare tanti piatti differenti grazie ai 10 programmi a disposizione. Carne, verdure grigliate, pesce e anche i dolci. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Comprala subito, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Electrolux Comfort 600. Prezzo in calo e risparmi 200 euro . Ottima affare per chi cerca un climatizzatore portatile in grado sia di raffreddare sia di riscaldare l’aria (lo puoi usare sia in estate sia in inverno). Da oggi trovi su Amazon l’ Electrolux Comfort 600 con uno sconto del 28% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Lo puoi anche controllare da remoto con lo smartphone e lo puoi trasportare facilmente di stanza in stanza. Utile sia in casa sia in ufficio o negozio.

. Ottima affare per chi cerca un climatizzatore portatile in grado sia di raffreddare sia di riscaldare l’aria (lo puoi usare sia in estate sia in inverno). Da oggi trovi su Amazon l’ con e lo puoi . Lo puoi anche controllare da remoto con lo smartphone e lo puoi trasportare facilmente di stanza in stanza. Utile sia in casa sia in ufficio o negozio. Krups Nespresso Inissia. Sconto del 33% e prezzo mini . La macchina per il caffè Krups Nespresso Inissia è in offerta al minimo storico e la paghi meno di 80 euro . Compatibile con le capsule Nespresso, acquistandola oggi ricevi anche delle capsule Nespresso. Compatta, facilissima da utilizzare e puoi preparare tantissime bevande differenti.

e . La è in al e la . Compatibile con le capsule Nespresso, acquistandola oggi ricevi anche delle capsule Nespresso. Compatta, facilissima da utilizzare e puoi preparare tantissime bevande differenti. Soundbar Bose. Doppio sconto e prezzo in picchiata. Da oggi trovi la soundbar Bose top di gamma con uno sconto del 46% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 53,94 euro. La paghi meno della metà e approfitti di un super prezzo. La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Suono immersivo, dialoghi ultra nitidi e tecnologia TrueSpace Bose che esalta qualsiasi contenuto. Ti sembrerà di essere al cinema. Compatibile con qualsiasi smart TV.

Spazzolino elettrico

Oral-B Vitality Pro. Prendi due e paghi uno. Occasione imperdibile per questo bundle che comprende due spazzolini elettrici Oral-B Vitality Pro che trovi su Amazon con uno sconto del 42% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 2,20 euro. Praticamente è come se li paghi 15 euro l’uno. Approfittane subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui