Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo è sprofondato

Il Galaxy S24 si candida a essere lo smartphone da acquistare assolutamente in questo ultimo weekend di giugno. Il motivo è molto semplice: lo trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Una promo lampo che cattura immediatamente l’attenzione: oltre a quello fisso del 39%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 83,47 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni che trovi solo su Amazon.

Il Galaxy S24 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare in questa fascia di prezzo. Affidabilità Samsung abbinata a prestazioni eccellenti grazie a componenti di ultima generazione. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate elevato, ottimo processore ottimizzato appositamente per questo dispositivo e una tripla fotocamera posteriore che permette di scattare immagini di livello professionale. Il tutto coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Un telefono che devi acquistare immediatamente: la promo potrebbe scomparire da un momento all’altro.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppio sconto immediato e prezzo mai visto prima per il Galaxy S24. Un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire per lo smartphone top di Samsung: da oggi è disponibile a 515,53 euro e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Il prezzo si compone di un doppio sconto: oltre a quello del 39% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 83,47 euro, per uno sconto totale del 48%. Praticamente lo paghi la metà. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 103,11 euro al mese. Condizioni d’acquisto irripetibili e che trovi solo su Amazon.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: il coupon potrebbe scomparire da un momento all’altro.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è lo smartphone ideale per chi vuole un dispositivo compatto e dalle prestazioni elevate. Il telefono di Samsung è uno dei pochi che puoi ancora utilizzare con una sola mano: il merito è dello schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 2400, ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone Samsung è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, coadiuvato da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 12 megapixel. Ogni scatto e video viene migliorato in tempo reale dagli algoritmi di intelligenza artificiale di Galaxy AI, il sistema sviluppato da Samsung che permea tutto lo smartphone.

L’intelligenza artificiale è uno dei punti nevralgici del dispositivo. Galaxy AI ti mette a disposizione tanti strumenti utili, a partire dal traduttore e dall’interprete in tempo reale, fino alla funzione che ti permette di effettuare ricerche sul web cerchiando semplicemente un oggetto presente in una foto. Chiudiamo con la batteria che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

