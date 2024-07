Fonte foto: iRobot

iRobot ha svelato Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock. Si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti più evoluto tra quelli nel catalogo dell’azienda a cui viene abbinata la base di ricarica AutoWatch Dock che aggiunge il lavaggio automatico e l’autopulizia del panno. C’è anche la possibilità di sfruttare la tecnologia Enhanced Dirt Detect, che utilizza la iRobot OS Intelligence, per il riconoscimento delle aree più sporche.

Roomba Combo 10 Max: caratteristiche

Il nuovo Roomba Combo 10 Max si caratterizza per un sistema di pulizia a 4 fasi, composto da una spazzola laterale dedicata alla pulizia dei bordi e degli angoli oltre che da una doppia spazzola multi superficie in gomma, progettata per evitare grovigli di capelli e peli di animali domestici. A questo si aggiunge un sistema di aspirazione Power-Lifting, che garantisce il doppio della potenza rispetto ai modelli Combo della serie precedente.

Il robot può sfruttare anche la modalità di funzionamento Carpet Boost, per un’aspirazione approfondita. Questa modalità si attiva in automatico quando viene rilevata la presenza di un tappetto che richiederà una potenza superiore. Sfruttando, invece, la tecnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence), il panno di lavaggio viene sollevato in automatico quando viene rilevato un tappeto o una superficie delicata da non bagnare.

Presente anche la funzione SmartScrub, per un lavaggio avanti e indietro a pressione costante. Quest’ultima consente di ottenere una pulizia più approfondita nelle aree in cui è presente dello sporco ostinato.

Con Enhanced Dirt Detect, il nuovo modello della gamma Roomba è in grado di rilevare le zone più sporche, grazie ai dati raccolti da un’apposita fotocamera, in modo da poter effettuare una pulizia approfondita dove c’è bisogno. Grazie all’AI, inoltre, è possibile ricorrere alla tecnologia Dirt Detective che, analizzando i dati sulle pulizie precedenti, va a definire le priorità di intervento e le impostazioni di pulizia da seguire.

Per navigare all’interno dell’abitazione si utilizza un sistema PrecisionVision con il robot riesce a creare una mappa completa della casa fino a 7 volte più velocemente rispetto alla versione precedente. Tutte le funzionalità possono essere gestire dall’applicazione ufficiale con cui è possibile anche scegliere l’assistente vocale da utilizzare col robot tra Alexa, Google Assistant e Siri. Inoltre, entro il quarto trimestre dell’anno, Roomba Combo 10 Max sarà abilitato a Matter e reso compatibile con Apple HomeKit.

A completare le caratteristiche tecniche c’è AutoWash Dock, in grado di svuotare in automatico lo sporco e la polvere, riempire il serbatorio per il lavaggio e lavare e asciugare il panno per una pulizia ancora più profonda. La stazione gestisce anche lo svuotamento del cassetto raccoglipolvere fino a 60 giorni.

Roomba Combo 10 Max: prezzo e disponibilità

Roomba Combo 10 Max arriverà in Italia a partire dalla metà del mese di settembre e sarà acquistabile direttamente sul sito di iRobot oltre che presso tutti i rivenditori autorizzati. Il prezzo suggerito al pubblico è di 1.499 euro.