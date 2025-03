IRobot Roomba, i nuovi robot aspirapolvere arrivano in Italia

Fonte foto: iRobot

iRobot, azienda con una lunga storia nella produzione di robot per la pulizia domestica, si appresta a lanciare in Italia la sua più recente linea di robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba.

Fondata nel 1990, iRobot è stata pioniera nel settore, ma negli ultimi anni ha visto una crescente competizione da parte di numerosi produttori, in particolare quelli cinesi. Con la nuova gamma, però, iRobot mira a riconquistare la posizione di leadership nel mercato della robotica domestica.

Nuovi robot Roomba 2025: i modelli

La collezione 2025 introduce una gamma diversificata di robot Roomba, comprendente modelli che integrano sia la funzione di aspirazione che quella di lavaggio dei pavimenti.

Questa nuova offerta, descritta come la più ampia mai presentata dall’azienda nei suoi 35 anni di storia, si articola in quattro varianti principali, ognuna pensata per rispondere a specifiche esigenze di pulizia e a diverse fasce di prezzo.

Il modello base, denominato Roomba 105 Combo, sarà disponibile anche in una versione dotata di AutoEmpty Dock, una base di ricarica capace di svuotare automaticamente il contenitore della polvere del robot. Un gradino più in alto si colloca il Roomba 205 DustCompactor Combo, caratterizzato da un sistema innovativo chiamato DustCompactor, progettato per rimuovere e compattare lo sporco all’interno del dispositivo.

La fascia superiore è rappresentata dai modelli Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash e Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash. Il Roomba Plus 405 Combo vanta una notevole potenza aspirante e un’efficace capacità di pulizia profonda. La sua base di ricarica AutoWash è progettata per ridurre al minimo la manutenzione, provvedendo sia allo svuotamento automatico del cassetto raccogli-sporco che alla pulizia della base stessa al termine delle operazioni.

Il modello Roomba Plus 505 Combo introduce la tecnologia PerfectEdge, che permette al robot di pulire accuratamente anche gli angoli grazie a uno dei due panni di lavaggio a doppia rotazione che si estende lateralmente avvicinandosi ai bordi. La sua dock multifunzione esegue lo svuotamento automatico dello sporco, si autopulisce e provvede al lavaggio e all’asciugatura a caldo dei panni utilizzati per il lavaggio.

Tutti i nuovi robot sono stati progettati con una maggiore potenza di aspirazione, un sistema di navigazione perfezionato e una funzione di mappatura rapida degli ambienti, resa possibile dall’impiego della tecnologia ClearView Lidar e, in alcuni modelli, della PrecisionVision AI.

Inoltre, l’intera gamma è in grado di identificare ed evitare ostacoli come tappeti e oggetti presenti sul pavimento. Il design dei robot è stato rinnovato con l’adozione di colori, materiali e finiture contemporanee, pensati per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici. Insieme ai nuovi prodotti, iRobot ha introdotto il nuovo slogan “Roomba. Made for This” e rinnovato il packaging con una nuova grafica che evidenzia le caratteristiche principali di ciascun modello.

Nuovi robot Roomba 2025: i prezzi italiani

Al momento, non sono stati ancora comunicati i prezzi di vendita in Italia per la nuova gamma di robot Roomba. Tuttavia, è stato annunciato che i nuovi modelli saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal 18 marzo 2025 attraverso il sito web di iRobot Italia e presso i rivenditori autorizzati. In quella data, saranno presumibilmente resi noti anche i dettagli sui costi dei singoli modelli.