Roomba, prezzo crollato per il robot aspirapolvere: 60% di sconto

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Roomba

La promo è una di quelle da cogliere al volo senza perdere troppo tempo: il rischio è che potrebbe terminare da un momento all’altro. Parliamo dell’offerta disponibile su Amazon per l’iRobot Roomba Combo 10 Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma con stazione per lo svuotamento automatico, che trovi con uno sconto esagerato del 60% che ti fa risparmiare ben 900 euro su quello di listino. Un’occasione speciale e che trovi solo sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, una promo speciale per un elettrodomestico con pochi paragoni.

Il modello in offerta è uno dei più avanzati tra quelli disponibili sul mercato. È in grado di fare veramente di tutto: dal mappare accuratamente l’abitazione ed evitare ostacoli inutili, svuotare lo sporco e riempire l’acqua per lavare il pavimento, scegliere dove pulire con più intensità e tantissime altre azioni. Un robot completo e funzionale e che ti risolve tanti problemi nella vita di tutti i giorni. Non farti scappare questa opportunità.

iRobot Roomba Combo 10 Max

iRobot Roomba Combo 10 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

La miglior occasione che puoi trovare oggi su Amazon. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo 10 Max è in promo con uno sconto del 60% che fa crollare il prezzo a soli 599 euro, con un risparmi ben 900 rispetto a quello di listino. Lo puoi addirittura pagare in 12 rate da 49,92 euro, praticamente poco più di un caffè al giorno.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici 30 giorni da quando ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma.

iRobot Roomba Combo 10 Max

iRobot Roomba Combo 10 Max: le caratteristiche tecniche

Svuota, riempie, lava, ricarica. Il robot aspirapolvere lavapavimenti iRobot Roomba Combo 10 Max fa tutto il "lavoro sporco", è proprio il caso di dirlo, al posto tuo. E in modo pure straordinario. Vanta un sistema di pulizia a 4 fasi costituito dalla combinazione di più elementi: una spazzola laterale per pulire gli angoli, due estrattori in gomma per rimuovere i peli di animali e i capelli senza fastidiosi aggrovigliamenti e un’aspirazione potente capace di rimuovere in maniera efficace lo sporco incrostato anche sulle superfici più delicate, come tappeti e moquette. Molto importante anche il movimento che compie, avanti e indietro, grazie al sistema SmartScrub. Tappeti e moquette sono preservati dall’acqua grazie al fatto che il panno si ritrae al passaggio. Torna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria necessita di ricarica.

Realizza velocemente una mappa della tua casa che ritroverai riprodotta sulla app gratuita, grazie alla quale puoi seguirne i movimenti e creare delle zone dove vuoi che non vada. Oltre ai "soliti" sensori di ultima generazione, questo robot si caratterizza per il fatto che monta una fotocamera, che gli permette di circumnavigare i mobili ed evitare gli oggetti presenti a terra con ancora maggiore precisione. Inoltre, riesce a percepire la presenza di scale, tornando indietro.

Come detto, non dovrai neppure occuparti di gestire il serbatoio o il sacchetto della polvere. La base AutoWash svuota i detriti in un sacchetto ermetico, riempie il serbatoio del liquido di lavaggio, lava e asciuga il panno. In questo modo, la gestione da parte tua sarà sporadica. Puoi anche impostare un lavaggio del panno aggiuntivo quando pulisce aree della casa più "sensibili", come per esempio il bagno. Un’altra caratteristica unica è la funzione Dirt Detective, un sistema che riconosce quali sono le stanze che si sporcano più velocemente, dandone priorità e stabilendo specifici parametri.

