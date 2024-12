Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba: offerta del giorno

Fonte foto: Amazon

Liberarsi in un sol colpo delle due faccende domestiche più "noiose" in un sol colpo. Grazie ai robot aspirapolvere e lavapavimenti potrai infatti dire addio una volta per tutte a scopa e paletta e secchio e scopettone, mandandoli definitivamente in pensione.

Il Roomba Combo j5 offre tutto questo e molto di più. L’esclusivo sistema di pulizia con tecnologia Dirt Detect assicura risultati eccellenti su qualunque tipologia di pavimento. E grazie al sistema di navigazione smart, può muoversi in casa aggirando anche gli ostacoli imprevisti.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore statunitense, poi, è più conveniente che mai. Oggi su Amazon lo trovi al prezzo più basso di sempre (risparmi centinaia di euro sul listino) e puoi scegliere di pagarlo a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (nessun interesse e nessuna spesa di istruttoria). Insomma, una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Sconto esagerato, quello garantito oggi da Amazon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore statunitense. Oggi il Roomba Combo j5 è disponibile con uno sconto del 46% sul listino: comprandolo adesso lo paghi 379,90 euro anziché 699,00 euro. Il risparmio è considerevole: ben 320 euro in meno.

Come accennato poco sopra, gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso 0. In questo modo, il Roomba Combo j5 costa 76 euro al mese per cinque mesi.

Roomba Combo j5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta una sola passata, al Roomba Combo j5, per tirare a lucido i pavimenti della vostra abitazione. Grazie al sistema di pulizia e lavaggio a 4 fasi, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio statunitense è in grado di assicurare risultati eccellenti indipendentemente dal materiale del pavimento stesso. La spazzola laterale si occupa di portare verso il centro del robot la sporcizia presente lungo i bordi, mentre le spazzole multisuperficie la alzano verso il sistema di aspirazione. Il panno umidificato completa la pulizia, per pavimenti mai così puliti.

Grazie alla tecnologia Dirt Detect, il Roomba Combo j5 è in grado di individuare le zone più sporche e pulirle con maggior accuratezza. Il robot aspirapolvere è così in grado di adattare autonomamente il livello di potenza di aspirazione e, allo stesso tempo, di ottimizzare consumi e durata della batteria.

Il sistema di mappatura e navigazione avanzato, poi, gli consente di muoversi in casa senza alcun problema. Sa quali sono le aree da pulire e quali, invece, quelle escluse dall’app, oltre a poter rilevare in tempo reale ostacoli lungo il percorso e adattare la routine di pulizia di conseguenza.

Dall’app per smartphone sarà poi possibile consultare le statistiche di pulizia e ricevere aggiornamenti e suggerimenti per ottenere risultati migliori. Il Roomba Combo j5 è infatti in grado di analizzare i dati raccolti nel corso delle routine di pulizia e indicare quali siano le zone che hanno maggior bisogno di essere pulite e quali, invece, possono essere escluse dal turno "successivo".

