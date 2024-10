Fonte foto: iRobot

iRobot ha annunciato il debutto del nuovo Roomba Combo 2 Essential, che rinnova la linea di prodotti Roomba Como Essential. Rispetto al precedente modello ci sono diverse novità, a partire da una potenza di pulizia superiore e fino ad arrivare a un nuovo design che migliora la navigazione.

Il modello di iRobot punta sul rapporto qualità/prezzo e offre varie funzionalità smart, garantite da iRobot OS e dalla compatibilità con gli assistenti vocali.

Roomba Combo 2 Essential: caratteristiche

Il nuovo Roomba Combo 2 Essential utilizza un sistema di pulizia in 4 fasi, con la possibilità di sfruttare una potenza di aspirazione due volte superiore al modello precedente, una spazzola multi superficie, una spazzola laterale per la pulizia a filo parete e lungo i bordi e un panno in microfibra riutilizzabile.

Il robot può aspirare e lavare in un singolo passaggio, ottimizzando i tempi, ed è in grado di seguire percorsi predefiniti sfruttando la sua tecnologia di navigazione avanzata. La gestione può avvenire direttamente tramite l’app iRobot Home oppure tramite i pulsanti presenti sulla scocca del robot. C’è anche la possibilità di sfruttare i comandi vocali, con compatibilità con Google Assistant, Alexa e Siri.

Il robot è abbinato alla stazione AutoEmpty (con dimensioni pari a 297 x 266 x 294 mm), in grado di svuotare il cassetto raccogli polvere del robot, senza che l’utente debba intervenire (per un massimo di 2 mesi). Quando il sacchetto è pieno, si attiva un sistema automatico che lo sigilla, prevenendo la dispersione della polvere. Il sacchetto in dotazione è in grado di catturare particelle fino a 0,7 micron.

Grazie alla batteria con capacità di 2600 mAh, è possibile sfruttare fino a 120 minuti di autonomia con una singola carica. Il robot, inoltre, è in grado di gestire i livelli di carica in autonomia. Quando la batteria sta per esaurirsi, infatti, Roomba Combo 2 Essential torna alla stazione AutoEmpty per ricaricarsi.

Ci sono poi tutte le funzionalità di iRobot OS, con la possibilità di personalizzare e automatizzare le routine di pulizia e attivare la funzione “Pulisci mentre non ci sono”. Gli utenti, inoltre, possono sfruttare i rapporti Clean Map per verificare dove il robot ha effettuato la pulizia.

Roomba Combo 2 Essential: prezzo e disponibilità

Il nuovo Roomba Combo 2 Essential è disponibile nell’area EMEA (e quindi anche in Italia), tramite i rivenditori autorizzati dall’azienda, a partire da questa settimana, con un prezzo di 399 euro. Inizialmente, iRobot distribuirà esclusivamente la versione nera. Entro la fine del mese di ottobre, invece, è previsto il debutto anche di una versione con colorazione bianca.