IRobot Roomba Combo j5, prezzo crollato: solo oggi lo paghi la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Trovare un robot aspirapolvere che sia anche in grado di lavare il pavimento con cura a un prezzo alla portata di molti, non è semplice. Il prezzo di questi particolari elettrodomestici è abbastanza elevato, soprattutto se si cerca un prodotto affidabile. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne uno, è arrivato oggi grazie all’ottima offerta disponibile per l’iRobot Roomba Combo j5, disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 53%. Lo paghi meno della metà, risparmi più di 350 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Trovare di meglio è veramente difficile.

Il robot si trasforma in una lavapavimenti inserendo un semplice contenitore che si collega alla parte centrale in pochissimi secondi. Basta collegare questo accessorio e il robot intuisce che è il momento sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento. Il sistema combinato è efficiente ed efficace e assicura risultati straordinari dopo pochissimi passaggi. I sensori intelligenti mappano tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Insomma, un robot veramente intelligente e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

iRobot Roomba Combo j5

iRobot Roomba Combo j5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il robot aspirapolvere e lavapavimenti di iRobot. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 53% e lo paghi solamente 329,90 euro, con un risparmio netto di ben 370 euro su quello di listino. Per questo elettrodomestico si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche e funzionalità. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 65,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’offerta è a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro, per questo ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per la maggior parte degli elettrodomestici, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

iRobot Roomba Combo j5

iRobot Roomba Combo j5: caratteristiche e funzionalità

Il robot aspirapolvere lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 consente di rimuovere lo sporco depositato sul pavimento ma anche di lavare e disinfettare le superfici intercambiando facilmente i due contenitori in dotazione. Puoi usare il detergente che preferisci abitualmente e utilizzare fino a 30 volte il panno in microfibra che va posizionato nella base posteriore.

Roomba Combo j5 di iRobot memorizza velocemente e con estrema precisione la mappa della casa, evitando ogni genere di ostacolo presente sulla superficie. Aspira lo sporco in modo efficace grazie al potente motore, pulendo anche punti più ostili come battiscopa, pareti e angoli grazie alle spazzole laterali. Vanta un sistema di pulizia a 4 fasi, inoltre, a differenza di tanti prodotti simili sul mercato, naviga in file ordinate ed efficienti al fine di trascurare alcun punto. Mentre i passaggi sovrapposti, fanno sì che il robot pulisca in modo logico con linee parallele su diversi tipi di pavimento. Puoi anche impostare delle zone della casa nelle quali vuoi che non vada, così come comandarlo a voce, sia tramite Alexa che Google Assistant. Quando torna da solo alla base di ricarica, puoi poggiare sul pavimento un tappetino per evitare che sgoccioli sul pavimento.

iRobot Roomba Combo j5