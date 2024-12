Sconto esagerato per la scopa elettrica smart di Rowenta: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Pulizia completa dei pavimenti di casa in metà tempo. Grazie alla scopa elettrica senza fili Rowenta X-Clean 4, infatti, potrai aspirare lo sporco e lavare il pavimento con una sola passata (e un solo elettrodomestico), risparmiando tempo e fatica.

Leggera, compatta e maneggevole, la scopa elettrica dello storico marchio tedesco diventerà ben presto un tuo fedelissimo alleato nella pulizia domestica. Dotata di funzionalità avanzate, la scopa elettrica in offerta su Amazon garantisce una pulizia impeccabile in pochissimo tempo. Ti basterà una sola passata, infatti, per raccogliere polvere e sporco e per rimuovere macchie di ogni tipo.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, la paghi pochissimo. Il prezzo è crollato al minimo storico e risparmi centinaia di euro rispetto al listino.

Rowenta, la scopa elettrica a prezzo stracciato: sconto e offerta finale

La promozione garantita oggi da Amazon sulla scopa elettrica senza fili Rowenta è, come detto poco prima, una di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. E non è troppo complesso capire il perché.

La Rowenta X-Clean 4 oggi può essere acquistata con uno sconto del 40% sul listino, con il prezzo crollato al punto più basso mai fatto registrare su Amazon. Comprandola adesso la paghi 269,99 euro anziché 471,26 euro, con un risparmio di poco superiore ai 200 euro. Un vero e proprio affare. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 54 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Rowenta X-Clean 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se la possibilità di aspirare lo sporco ed eliminare le macchie dal pavimento con una sola passata servono per attirare la tua attenzione, la leggerezza e la maneggevolezza saranno le caratteristiche che ti faranno innamorare di questa scopa elettrica.

La Rowenta X-Clean 4 pesa appena 3,7 chilogrammi e, grazie al sistema di autopropulsione, si muove con semplicità su superfici di qualunque tipologia. Grazie alla spinta del rullo, lo sforzo richiesto per "guidare" la scopa elettrica e lavapavimenti in casa si riduce di 4 volte, permettendoti di tirare a lucido i pavimenti senza troppa fatica.

I sensori presenti sullo scopettone sono in grado di rilevare il livello e la tipologia di sporco presente sul pavimento, adattando la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua erogato. Ciò permette di ottenere risultati eccellenti in qualunque situazione e di ottimizzare i consumi di batteria e acqua.

Il sistema di pulizia a doppio serbatoio d’acqua tiene separata l’acqua pulita da quella sporca, facilitandoti così le operazioni di manutenzione. E grazie al sistema di autopulizia, la Rowenta X-Clean 4 può pulire autonomamente il rullo e la lavapavimenti, per risultati sempre impeccabili.

La batteria, infine, assicura un’autonomia decisamente prolungata. Con una sola carica, infatti, la X-Clean 4 può pulire fino a 350 metri quadrati di superficie. Insomma, potrai tirare a nuovo le superfici di casa più e più volte senza che ci sia la necessità di ricaricarla.

