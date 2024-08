Rowenta, l’aspirapolvere lavapavimento a prezzo stracciato: costa la metà

L’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è in promo con uno sconto del 47% e risparmi quasi 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Rowenta

Non esistono più gli aspirapolvere di una volta. Grandi, rumorosi, con il filo e che spostavi difficilmente da una parte all’altra dell’abitazione. La tecnologia ha toccato anche questo settore e le scope elettriche di ultima generazione sono completamente differenti. Sono maneggevoli, compatte, coprono un’ampia zona e alcuni modelli sono anche multifunzione. Come, ad esempio, la Rowenta X-Force Flex 9.60 ACQUA, un aspirapolvere che, oltre a pulire il pavimento, è anche in grado di lavarlo. Il tutto in un’unica passata, semplificando enormemente la pulizia della tua abitazione e facendo risparmiare anche tantissimo tempo.

Perché oggi parliamo di questo modello specifico? Il motivo è molto semplice. Su Amazon lo trovi in offerta al minimo storico grazie alle nuove offerte lanciate dal sito di e-commerce. Uno sconto del 47% rispetto a quello di listino che permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’offerta perfetta per non soffrire troppo il rientro dalle vacanze.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA no-description 2-in-1: lava e aspira in una sola passata. Ideale per ogni tipo di pavimento e superficie

ELEVATE PRESTAZIONI: Aspirapolvere senza fili che offre un'elevata potenza di aspirazione costante fino a 100 Air Watt per la massima efficienza e una batteria rimovibile con un'autonomia fino a 45 minuti

PULIZIA INTELLIGENTE E OTTIMIZZATA: Un aspirapolvere senza fili con tecnologia all'avanguardia per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Smart Control Display mostra il tempo di funzionamento residuo e avvisi sulla pulizia del filtro, oltre al livello di carica e al pulsante Boost

PULIZIA PROFONDA: Il design della tecnologia Flex arriva anche sotto i mobili, per una pulizia completa senza doversi piegare, con una testa di aspirazione a LED estremamente potente per scovare la polvere nei punti scarsamente illuminati e la pulizia di tutti i pavimenti

ESTREMA IGIENE E FILTRAGGIO: Un sistema avanzato che cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere e garantisce una separazione duratura di aria e polvere

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori promo di tutto il web per un aspirapolvere multifunzione. Oggi trovi la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA in offerta a un prezzo di 199,99 euro, con uno sconto del 47% che ti fa risparmiare quasi 200 euro rispetto a quello consigliato. La promo non finisce qui perché hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese a tasso zero grazie al servizio che trovi nella pagina prodotto. L’aspirapolvere è immediatamente disponibile e per la consegna devi aspettare pochi giorni. Invece, per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, questo vuol dire che la puoi provare con tutta calma.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA no-description 2-in-1: lava e aspira in una sola passata. Ideale per ogni tipo di pavimento e superficie

ELEVATE PRESTAZIONI: Aspirapolvere senza fili che offre un'elevata potenza di aspirazione costante fino a 100 Air Watt per la massima efficienza e una batteria rimovibile con un'autonomia fino a 45 minuti

PULIZIA INTELLIGENTE E OTTIMIZZATA: Un aspirapolvere senza fili con tecnologia all'avanguardia per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Smart Control Display mostra il tempo di funzionamento residuo e avvisi sulla pulizia del filtro, oltre al livello di carica e al pulsante Boost

PULIZIA PROFONDA: Il design della tecnologia Flex arriva anche sotto i mobili, per una pulizia completa senza doversi piegare, con una testa di aspirazione a LED estremamente potente per scovare la polvere nei punti scarsamente illuminati e la pulizia di tutti i pavimenti

ESTREMA IGIENE E FILTRAGGIO: Un sistema avanzato che cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere e garantisce una separazione duratura di aria e polvere

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: le caratteristiche

Non è un aspirapolvere come tutti gli altri e lo si capisce già dal nome. Il suffisso "AQUA", infatti, sta a rappresentare una delle caratteristiche che lo contraddistinguono: è dotato di una spazzola speciale e di panni imbevuti che, mentre si raccoglie lo sporco, lavano anche il pavimento. Una funzione 2 in 1 che permette di risparmiare tempo e fatica e fa diventare questa scopa elettrica senza fili di Rowenta una delle migliori di quelle disponibili oggi in offerta.

Ha tutti i requisiti per diventare la tua nuova scopa elettrica. Grande potenza di aspirazione che permette di raccogliere anche le briciole più piccole che si annidano negli angoli più lontani della tua abitazione. Grazie a un sistema intelligente, puoi adattare la potenza di aspirazione alla tipologia di pavimento, mentre lo Smart Control Display mostra l’autonomia rimasta (massimo di 45 minuti) e ti avvisa quando devi pulire il filtro.

Il design è un’altra delle caratteristiche che rende unica questa scopa elettrica di Rowenta. La tecnologia Flex permette di piegarla per farla passare sotto i mobili senza nessuna fatica. La spazzola è dotata anche di luci LED che illuminano anche i posti più bui dell’abitazione o dell’ufficio. Il filtro avanzato cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere, garantendo la separazione tra aria e polvere.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA no-description 2-in-1: lava e aspira in una sola passata. Ideale per ogni tipo di pavimento e superficie

ELEVATE PRESTAZIONI: Aspirapolvere senza fili che offre un'elevata potenza di aspirazione costante fino a 100 Air Watt per la massima efficienza e una batteria rimovibile con un'autonomia fino a 45 minuti

PULIZIA INTELLIGENTE E OTTIMIZZATA: Un aspirapolvere senza fili con tecnologia all'avanguardia per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Smart Control Display mostra il tempo di funzionamento residuo e avvisi sulla pulizia del filtro, oltre al livello di carica e al pulsante Boost

PULIZIA PROFONDA: Il design della tecnologia Flex arriva anche sotto i mobili, per una pulizia completa senza doversi piegare, con una testa di aspirazione a LED estremamente potente per scovare la polvere nei punti scarsamente illuminati e la pulizia di tutti i pavimenti

ESTREMA IGIENE E FILTRAGGIO: Un sistema avanzato che cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere e garantisce una separazione duratura di aria e polvere