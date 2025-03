Rowenta, l'aspirapolvere top a prezzo stracciato: va comprata subito

Fonte foto: Rowenta

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo aspirapolvere, oggi trovi l'offerta che stavi cercando. E non stiamo esagerando. Su Amazon, infatti, è disponibile la scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 con kit Animal Care

La Rowenta X-PERT 6.60 è una scopa elettrica senza filo dotata di tecnologia ciclonica e di un’ottima potenza di aspirazione. Maneggevole, leggera, puoi raggiunge ogni angolo della tua abitazione e scovare anche il più piccolo granello di polvere grazie alle luci LED presenti sulla spazzola. La batteria assicura un’autonomia prolungata che ti permette di pulire tutta l’abitazione. L’aspirapolvere viene venduto con utili accessori che lo rendono insostituibile.

Rowenta X-PERT 6.60: prezzo, offerta e sconto Amazon

La scopa elettrica è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai un mese di tempo da quando ti viene consegnata.

La scopa elettrica è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai un mese di tempo da quando ti viene consegnata.

Rowenta X-PERT 6.60: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 ha tutto ciò che serve per pulire casa in modo veloce, efficace e semplificato. Grazie al fatto che si basa su una serie di caratteristiche molto interessanti, a partire dalla tecnologia ciclonica, che rende la potenza del motore da 100 W ancora più efficace e risolutiva nella rimozione dello sporco. Inoltre, consente di modulare la velocità di aspirazione in 3 modalità: ECO, SURFACE e Turbo. Modalità che ricordiamo essere automatiche e che si adattano al tipo di sporco da rimuovere. Tanti gli accessori forniti nella confezione, per una pulizia a 360 gradi. Dal pavimento al soffitto, grazie al fatto che sia allungabile e flessibile, passando per divani e poltrone grazie al comodo aspirabriciole. Essendo senza fili, puoi anche usarla in auto.

Importante poi il fatto che sia presente una spazzola con luci Led che si infila agevolmente negli angoli più stretti e bui o sotto i mobili più bassi. La scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 è anche leggera e maneggevole, dato che pesa poco più di 2 chilogrammi. Quindi potrai raggiungere anche lo sporco in posizioni più alte sollevandola senza problemi e mantenendo la posizione per più minuti. Buona la durata della batteria (agli ioni di litio e anche rimovibile, da 18 V) fino a 45 minuti. Inoltre, in caso di interruzioni e pause, potrai beneficiare della funzione "Stop&Go", grazie alla quale il tubo e la spazzola restano in piedi da soli. Evitandoti la scomodità di doverla coricare sul pavimento per poi abbassarti per prenderla. Ne beneficerà la schiena ma risparmierai anche in tempo. Non manca poi una base di ricarica a muro salva spazio.

Infine, l’appellativo Animal care non è casuale: tra i tanti accessori, include anche una mini-spazzola elettrica ideata appositamente per rimuovere a fondo i peli degli animali domestici. Spesso causa di grovigli e malfunzionamenti nei normali aspirapolvere.

