Sconto esagerato sulla scopa elettrica Rowenta: oggi la paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Comodità e funzionalità a 360°. Con Rowenta X-COMBO pulire i pavimenti e le superfici di casa sarà più semplice e veloce che in passato. Merito di una lunga lista di funzionalità che lo storico produttore tedesco ha concentrato nel corpo compatto di questa aspirapolvere senza fili.

Oltre a essere estremamente maneggevole e leggera, la Rowenta X-COMBO permette di aspirare e lavare i pavimenti con una sola passata. Grazie alle varie modalità di pulizia e agli accessori disponibili, poi, sarete in grado di pulire agevolmente qualunque superficie di casa: una vera e propria campionessa di funzionalità con la quale potrete recuperare tempo e dedicarlo a hobby e passatempi anziché alla pulizia di casa.

Con la promozione senza precedenti di Amazon, poi, ti costerà pochissimo. Lo sconto esagerato garantito da colosso del commercio elettronico risparmi centinaia di euro e la paghi pochissimo.

Rowenta X-COMBO

Sconto senza senso per l’aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. L’aspirapolvere e lavapavimenti dello storico marchio tedesco è infatti disponibile a un prezzo mai visto in precedenza. Merito dello sconto del 71% garantito da Amazon: comprandola adesso la paghi appena 99,99 euro contro i 349,99 euro del prezzo consigliato dal produttore.

Il risparmio è notevole: ti costa ben 250 euro in meno rispetto al listino. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Rowenta X-COMBO

Rowenta X-COMBO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un elettrodomestico tanto compatto quanto utile. Una volta arrivata a casa, la X-COMBO di Rowenta ti sorprenderà sia per la sua leggerezza e la sua manegevolezza, sia per quanto tempo ti farà risparmiare nelle faccende di casa.

Lo scopettone in dotazione all’aspirapolvere del produttore tedesco è infatti dotato non solo di una bocchetta per aspirare oggetti anche di grandi dimensioni, ma anche di due panni girevoli che lavano il pavimento mentre stiamo aspirando la sporcizia. L’azione combinata del motore di aspirazione e dei due panni (che possono girare fino a 5 volte al secondo) fa sì che i pavimenti risplendano già alla prima passata e non ci sarà poi bisogno di passare nuovamente con lo straccio.

La Rowenta X-COMBO mette poi a disposizione tre differenti modalità di pulizia, così da adattare le sue funzionalità alle tue necessità. Alla modalità aspira+lava si affianca la modalità solo lavaggio a umido (silenziosa e veloce) e la modalità sola aspirazione. Potrai facilmente scegliere tra le tre modalità grazie al selettore presente sul bastone: in un istante potrai passare dall’una all’altra senza fatica.

La batteria a lunga durata permette poi di pulire anche superfici di grandi dimensioni: potrai aspirare e lavare il pavimento con una sola ricarica, senza alcuna problematica di sorta.

Rowenta X-COMBO