Rowenta, l'aspirapolvere top costa la metà: va comprato subito

L'aspirapolvere Rowenta X-PERT 7.60 è disponibile in offerta con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà. Grande potenza di aspirazione e la puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere top a un prezzo alla portata di tutti, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile la scopa elettrica Rowenta X-PERT 7.60 con uno sconto eccezionale del 47% che te la fa pagare praticamente la metà e approfitti anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione unica per fare un super acquisto e acquistare un elettrodomestico con ottime qualità.

L’aspirapolvere Rowenta è dotata di una grande potenza di aspirazione ed è impeccabile su qualsiasi tipologia di superficie, sia sui pavimenti duri sia su quelli più complicati. Design ultraleggero che ti permette di spostarla facilmente di stanza in stanza e grazie alla grande flessibilità può passare anche sotto i mobili. Sulla spazzola è presente anche una luce LED per illuminare al meglio gli angoli più bui della tua abitazione. La batteria assicura un’autonomia di circa 45 minuti e puoi scegliere tra diversi livelli di potenza. Approfittane subito e fai un super acquisto.

Rowenta X-PERT 7.60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo per l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60. Da oggi è disponibile a un prezzo di soli 111,88 euro, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. La paghi praticamente la metà risparmiando quasi 100 euro su quello di listino. La paghi poco e approfitti anche del minimo storico. L’offerta non finisce qui: la puoi pagare anche in 5 rate da 22,38 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto irripetibili.

L’aspirapolvere è già disponibile nei magazzini e viene consegnata nel giro di un paio di giorni o poco più. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 30 giorni da quando la ricevi a casa. Hai tutto il tempo per testarla a fondo. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Rowenta X-PERT 7.60: le caratteristiche tecniche

Potente e maneggevole. L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 7.60 Allergy si adatta a ogni genere di situazione e di contesto. Potente, perché dotato di una potenza di aspirazione fino a 140W, che agisce in modo costante. Ma sa anche essere delicato sulle superfici come divani, poltrone, moquette, tappeti, tappezzeria dell’auto, inserendo una spazzola specifica. Leggero e maneggevole, pesa solo 1 o 2 chilogrammi a seconda di come lo imposti. Si pensi alla modalità aspirabriciole, grazie alla quale si trasforma in una pratica "pistola" per rimuovere le briciole, anche nella propria automobile.

Buona autonomia della batteria, che può arrivare a raggiungere fino a 45 minuti. Si stacca e si ricarica facilmente. La spazzola motorizzata è dotata di luci LED per vedere meglio lo sporco. Il peso leggero consente di sollevarlo e di utilizzarlo anche per pulire il soffitto. Nella confezione troverai anche una bocchetta a forma di lancia piatta progettata appositamente da Rowenta per penetrare nelle fessure più strette o per aspirare la polvere in angoli o sui battiscopa.

